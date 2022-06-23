'Dezenformasyon yasası' AKP'de çatlak yarattı: Mahir Ünal ve bazı milletvekilleri imza atmamış
Sosyal medya düzenlemesinin AKP’yi ikiye böldüğü belirtildi. AKP ve MHP milletvekilleri tarafından hazırlanan yasa teklifine birçok AKP'li vekilin imza atmadığı öne sürüldü.
Kamuoyunda ‘‘Dezenformasyon Yasası’’ olarak tanımlanan yeni sosyal medya yasa tasarısı AKP içerisinde büyük tepkiye sebep oldu.
Milli Gazete'den Muhammed Vefa'nın haberine göre; AKP ve MHP milletvekilleri tarafından hazırlanan yasa teklifine birçok AKP'li milletvekili imza atmazken, MHP milletvekilleri yasa teklifine tam destek veriyor. Özellikle tartışmaların odağında bulunan 29’uncu maddeye parti içerisinde de sert eleştiriler yapılıyor.
MAHİR ÜNAL İMZA ATMAMIŞ
Sosyal medya yasasının mevcut haliyle geçmesini isteyenlerin sayısı AKP içerisinde az olurken, tartışmaların odağındaki maddelerin değişmesini isteyenlerin oldukça fazla olduğu belirtiliyor. Sosyal medya düzenlemesi üzerinde çalışan AKP Grup Başkan Vekili Mahir Ünal’ın yasa teklifine imza atmaması parti içerisinde çatlağın boyutunu gözler önüne seriyor. Ancak MHP’li milletvekilleri, yasanın mevcut haliyle Genel Kurul’dan geçmesi konusunda ısrarını sürdürüyor.
O MADDE DEĞİŞİYOR
AKP kurmayları, yasa teklifi üzerinden parti içerisinde bölünmenin olmaması için yasada itiraz edilen maddelerde değiştirme konusunda çalışmalarını artırdı. Yasa teklifinin 29’uncu maddesinde yer alan “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçunun” tekrar ele alınacağı belirtiliyor. Söz konusu maddenin daha derinlemesine açıklamasının yapılacağı kaydediliyor. Ayrıca aynı maddeden dolayı 3 yıl hapis cezasının da önergeyle değiştirileceği vurgulanıyor.
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