MHP’li Saffet Sancaklı’dan açıkladı: TBMM’deki 600 vekilden 400’ü obez!

Yayınlanma: 13.12.2024 - 17:27

Güncelleme: 13.12.2024 - 17:29

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, TBMM'de yaptığı konuşmada, Türkiye'deki obezite sorununa dikkat çekti. 12 Aralık’ta gerçekleşen TBMM Genel Kurulu'nda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesinin görüşülmesi sırasında söz alan Sancaklı, ülke genelindeki hareketsiz yaşam tarzının sağlık sorunlarına yol açtığını ifade etti.

'600 VEKİLİN 400'Ü OBEZ'

Saffet Sancaklı, Türkiye'nin en büyük sağlık sorunlarından birinin obezite olduğunu belirterek, 600 milletvekilinden 400'ünün obez veya aşırı kilolu olduğunu açıkladı. Bu durumu, hem sağlıksız beslenmeye hem de hareketsiz yaşam biçimine bağlayan Sancaklı, obezitenin sosyal, fiziksel ve psikolojik problemlere yol açtığını söyledi.

TÜRKİYE'NİN OBEZİTE ORANI

Sancaklı, 2024 yılı itibarıyla yapılan araştırmalara göre, Türkiye’de 15 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 32,1’inin obez olduğunu, yüzde 34,6’sının ise fazla kilolu olduğunu vurguladı. Bu da toplamda Türkiye nüfusunun yüzde 66,7’sinin aşırı kilolu veya obez olduğunu gösteriyor.

SPOR KÜLTÜRÜ VE GENÇLERE YÖNELİK PROJE

Saffet Sancaklı, Türkiye'nin spor kültürünü yaygınlaştırma adına Milliyetçi Hareket Partisi’nin yıllar önce hazırladığı projeyi anlattı. Bu projeye göre, ilkokul çağındaki çocuklar hem spor hem de sanatla tanıştırılacak. Haftada 4-6 saat arası spor, aynı zamanda sanat aktiviteleri de yapılacak. Böylece, çocuklar 23 yaşına kadar toplamda 17 yıl boyunca spor ve sanatla meşgul olacak.

SPOR VE SANATLA SAĞLIKLI NESİL YETİŞTİRMEK

Sancaklı, spor ve sanatın gençlerin fiziksel, sosyal ve psikolojik gelişimlerine katkı sağlayacağını belirterek, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzaklaşmalarını sağlayacaklarını söyledi. Ayrıca, bu alanda yetenekli olan gençlerin, milli takımlarda yer alabileceklerini ve sanatçıların da uluslararası arenada Türkiye'yi temsil edebileceğini ifade etti.

SAĞLIK BAKANLIĞI BÜTÇESİNİN YÜKSEKLİĞİ

Son olarak, Sancaklı, Türkiye’nin sağlık harcamalarının büyük bir kısmının, hastalıklarla mücadele etmek için Sağlık Bakanlığı’na ayrıldığını belirtti. Oysa sağlıklı bir nesil yetiştirilerek, sağlık sorunlarının önüne geçilebileceğini söyledi.