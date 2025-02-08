MHP'li Semih Yalçın'dan, Ekrem İmamoğlu'na hakaret: 'Adaylık için yanıp tutuşan siyasi meczup'

Yayınlanma: 08.02.2025 - 17:51

Güncelleme: 08.02.2025 - 17:51

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın CHP'yi hedef aldı.

CHP'nin gündemini İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun şahsi hırslarının belirlediğini öne süren Yalçın, "CHP'nin gündemini, Türkiye'nin ve İstanbul başta olmak üzere büyük kentlerin girift sorunları değil, İmamoğlu'nun dizginlenemeyen ihtirasları belirlemektedir" dedi.

CHP'nin ülke gündeminden koptuğunu iddia eden Yalçın, "Kontrolünü yitirmiş ve gündem parkurundan ayrılmış görünen CHP, büyük siyasi hüsranın varış noktasına doğru doludizgin ilerlemektedir" ifadelerini kullandı.

Yalçın, açıklamalarına şöyle devam etti:

"İmamoğlu, cumhurbaşkanı adaylığını garantiye alma sevdasıyla yanıp tutuşmaktadır. Bu yüzden Özgür Özel'in kontrol edemediği CHP teşkilatını bizzat seferber etmiştir. Amacı, muhtemel siyasi rakiplerini daha başından ekarte etmektir."

İMAMOĞLU'NA HAKARET

İmamoğlu'na hakaretlerde bulunan Yalçın, "İstanbul halkının güvenliğini, esenliğini ve sağlığını çoktan tehdit etmeye başlamıştır. O, görev ve sorumluluklarını yerine getirme azminde bir belediye başkanı değil, cumhurbaşkanlığı adaylığı aşkıyla yanıp tutuşan tutkulu bir siyasi meczuptur" şeklinde konuştu.

ÖNSEÇİME TEPKİ

MHP'li Yalçın, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapacağını açıkladığı önseçime de tepki gösterdi:

"CHP üyelerinin önüne yangından mal kaçırırcasına ve alelacele aday belirleme açmazı, tercih ikilemi konulmasının başka açıklaması yoktur. Açlık edebiyatına şu sıralar sıkça başvuran CHP yöneticilerine acı bir hatırlatma daha yapalım; İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir ve Adana gibi megakentler hizmete açtır, hizmete susamıştır. Mesela Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da kentsel dönüşüme girmesi veya güçlendirilmesi gereken yüz binlerce bina için 'acil eylem planı' bile yoktur."

'PREMATÜRE CUMHURBAŞKANI ADAYI'

İmamoğlu'nun aday ilan edilmesi durumu için 'prematüre bir cumhurbaşkanı adayı' diyen Yalçın, açıklamasını şu şekilde sonlandırdı:

"Ayrıca İmamoğlu, CHP üyelerinden desturu alırsa prematüre bir cumhurbaşkanı adayı olacaktır. Doğuma ve seçime daha yıllar varken bu zamansız 'yavru'nun vaktinden evvel tevellüdü, CHP için hayra alamet olmayacaktır. CHP, bu hilkat garibesi alametin duçar olacağı bir dizi sakatlık ve organ yetmezliği illetleriyle boğuşmak zorunda kalacaktır. Prematüre alamet, hasbelkader kuvözden çıkabilirse sağa sola horozlanacak, bu kez de vakitsiz öttüğü için millet gagasını kesecektir. Velhasıl, erken doğum CHP'ye erken seçim değil, erken hüsran getirecektir.

Bu meseleyi bir de millete sormak lazımdır. Bu adamda cumhurbaşkanlığı yapacak hassa, liyakat, ehliyet ve birikim var mıdır? Eminiz bu soruya büyük çoğunluk olumsuz cevap verecektir. Acemi jokey Özgür Özel'in işi zordur. Özel, CHP'deki borç batağını ve vakitsiz aday seçimi yangınını hiçbir hamleyle örtemeyecektir. Rekabet edemediği Cumhur İttifakı'na galebe çalmanın yolunu hakaret, küfür, iftira ve yalan isnatlarda aramak, CHP'ye yarar getirmeyecektir."