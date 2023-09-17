MHP'li vekilden 'Cumhur' savunması: Allah yolunda bir ittifak

Yayınlanma: 17.09.2023 - 19:17

Güncelleme: 17.09.2023 - 19:17

MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun katıldığı bir televizyon programında "15 Temmuz’u yapan, 15 köylüyü helikopterden atan, köyleri yakıp bombalayan bu TSK değil mi?" ifadelerine sert tepki gösterdi. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırıkkale İl Başkanlığının 14. Olağan Kongresinde konuşan Öztürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açıldığında CHP’li Tanrıkulu’nun milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

'LİDER ÜLKE OLMANIN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ AŞACAK'

Cumhur İttifakı’nın Türk Devleti’nin ve milletinin hem bölgede hem de dünyada lider ülke olmasının önündeki engelleri aşacak bir ittifak olduğunu savunan Öztürk, şunları kaydetti:

"Cumhur İttifakı Türk ve Türkiye yüz yılının inşa edecek kadrolardan teşekkür eden bir ittifaktır. Cumhur İttifakı Türk devletinin ve Türk milletinin hem bölgede hem de bütün dünyada, lider ülke Türkiye olmasının önündeki engelleri aşacak bir ittifaktır. Cumhur İttifakı hak yolunda bir ittifaktır. Cumhur İttifakı vatan yolunda bir ittifaktır. Cumhur İttifakı Allah yolunda bir ittifaktır. Cumhur İttifakı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilelebet varlığı ve sarsılmaz bütünlüğü noktasında kurulan bir ittifaktır."

'CHP'NİN KENDİ İÇİNDE BİR SIZLANMA VAR'

Altılı masadan oluşan ittifakın tamamen dağıldığını belirten Öztürk, "Cumhuriyet Halk Partisi’ni ittifakın içerisindeki partilerden suçlamayan kalmadı. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi’nin kendi içinde de bir sızlanma var. Cumhuriyet Halk Partisi böyle bölük pörçük olmuş durumda. İttifakta tamamen dağılmış durumda. Bunların ittifakı bu kadar. Hani bir hikaye vardır ya ’Yalancının mumu yatsıya kadar yanar’ diye. Bunların mumu da 29 Mayıs’a kadar yandı, sonra da tamamen söndü ve bitti" değerlendirmesini yaptı.

İl Başkanı Murat Abalı da, son zamanlarda Türkiye’nin içerisinde ve dışarısında büyük oyunlar olduğunu söyledi.

'SİZ KİMSİNİZ Kİ KARŞIMIZDA DURACAKSINIZ?'

Türkiye yüzyılının, Türk dünyasının birliğini ve kardeşliğini ifade ettiğini anlatan Abalı, "Türkiye’nin yüzyılı, yüzyılın Türkiye’si neyi ifade ediyor? Türk dünyasının birliğini ve kardeşliğini ifade ediyor. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Türkler geliyor, Türkler! Kardeşleriyle beraber geliyor. Avrupa Birliği (AB) buradan size de sesleniyorum; ha varsınız ha yoksunuz. Metehan’dan beri biz vardık. Dünya battığında da biz olacağız. Siz kimsiniz ki bizim karşımızda duracaksınız" açıklamasını yaptı.

Tek liste halinde yapılan kongrede mevcut İl Başkanı Murat Abalı, yeniden seçildi.

Kongreye, MHP’li ilçe ve belde belediye başkanları, teşkilat mensupları, siyasi parti temsilcileri ile partililer katıldı.