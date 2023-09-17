CHP kurultayı ne zaman yapılacak? Cumhuriyet Halk Partisi kongresi ne zaman yapılacak? CHP Genel Başkanı ne zaman seçilecek?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kurultayının ne zaman yapılacağı, genel başkan seçimi tarihini merak ediliyor. Milyonlarca yurttaş kurultayın tarihini araştırıyor. Peki, CHP kurultayı ne zaman yapılacak? Cumhuriyet Halk Partisi kongresi ne zaman yapılacak? CHP Genel Başkanı ne zaman seçilecek?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.09.2023 - 12:29
CHP kurultayı ne zaman yapılacak? Cumhuriyet Halk Partisi kongresi ne zaman yapılacak? CHP Genel Başkanı ne zaman seçilecek?
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Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultayının ne zaman olacağı arama motorlarında sorgulatılıyor. Peki, CHP kurultayı ne zaman yapılacak? Cumhuriyet Halk Partisi kongresi ne zaman yapılacak? CHP Genel Başkanı ne zaman seçilecek?

CHP KURULTAYI NE ZAMAN YAPILACAK?

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, kurultay için tarih verdi. Özel, "5 Kasım partimiz için hepimiz için uygundur" dedi.

Buna göre; CHP genel başkanlık seçiminin kasım ayının ilk haftasında yapılması planlanıyor.

CHP GENEL BAŞKANLIĞI'NA KİMLER ADAY OLDU?

Partide şu ana kadar Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu hariç, Grup Başkanı Özgür Özel ve parti üyesi Örsan Kunter Öymen, parti genel merkezinde düzenledikleri basın toplantılarıyla, CHP Genel Başkanlığına aday olduklarını açıkladı.

Mevcut parti tüzüğüne göre CHP'de kurultayda genel başkanlığa aday olabilmek için ise yüzde 5 delegenin imzası gerekiyor.

Buna göre kasım ayı içinde yapılacak 38. Olağan Kurultay'da aday olabilmek için 69 delegenin imzasının divana sunulması lazım.


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