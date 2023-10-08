MHP'li Yalçın'dan Hatay için 'Cumhur İttifakı' vurgusu: Mutlak suretle kazanmalıyız!

Yayınlanma: 08.10.2023 - 19:12

Güncelleme: 08.10.2023 - 19:21

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Hatay İl Başkanlığının 14. Olağan Kongresi, Antakya Çok Amaçlı Spor Salonu'nda yapıldı.

Tek listeyle gidilen kongrede, mevcut İl Başkanı Mehmet Fevzi Altay yeniden seçildi.

Kongrenin divan başkanlığını yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Cumhur İttifakı olarak 31 Mart seçimleri için çalıştıklarını söyledi.

Partisinin Hatay il teşkilatının da seçim çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü belirten Yalçın, şöyle konuştu:

"Hatay'da vekilimizden, il başkanımız ve ilçe teşkilatlarımıza kadar hepsi önümüzdeki yerel seçimlerde yerel iktidarı alma konusunda adeta kitlenmişler. Çok doğru, şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin elinde olan Hatay Büyükşehir Belediye başkanlığını mutlak suretle Cumhur İttifakı kazanmalıdır. Ne kadar kararlı olduğunuzu görüyorum ve büyük bir memnuniyet duyuyorum. 31 Mart'ta bu mutlak suretle başarılacaktır."

Yalçın, Mehmet Fevzi Altay ve yönetimini tebrik ederek, başarılar diledi.

YENİ BAŞKANDAN 'KARARLILIK' VURGUSU

MHP Hatay İl Başkanı Mehmet Fevzi Altay ise 31 Mart yerel seçimleri için çalışmalarını durmadan sürdüreceklerinin altını çizdi.

Yerel seçimlerde başarı elde etmeyi hedeflediklerini aktaran Altay, "31 Mart yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'nın başarısı için her türlü gayret ve mücadeleyi sergilemeye kararlıyız. Bu kararlılığımız, göreceksiniz ki Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhur İttifakı tarafından kazanılması neticesini doğuracaktır" dedi.