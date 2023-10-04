MHP Ankara İl Başkanlığı duyurdu: 14. Olağan Kongresi'nin tarihi belli oldu!

MHP Ankara İl Başkanlığı, 14. Olağan Kongresinin 14 Ekim tarihinde Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenleneceğini duyurdu.

AA
Yayınlanma: 04.10.2023 - 13:45
MHP Ankara İl Başkanlığı duyurdu: 14. Olağan Kongresi'nin tarihi belli oldu!
Abone Ol google-news

MHP İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, saat 13.00'te Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilecek kongrede, Ankara İl Başkanlığı yeni yönetimini belirleyecek. 

İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantı aynı yerde 15 Ekim'de yapılacak.


açıklama Ankara Ekim MHP kongre

İlgili Haberler

CHP Kurultayı ne zaman? CHP'nin 38. Olağan Kurultay tarihleri...

CHP Kurultayı ne zaman? CHP'nin 38. Olağan Kurultay tarihleri...
Son dakika... CHP'de 'Büyük Kurultay' tarihi belli oldu

Son dakika... CHP'de 'Büyük Kurultay' tarihi belli oldu
CHP'de gözler İstanbul kongresinde: Kraldan çok kralcılar var

CHP'de gözler İstanbul kongresinde: Kraldan çok kralcılar var

En Çok Okunan Haberler