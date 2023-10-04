MHP Ankara İl Başkanlığı duyurdu: 14. Olağan Kongresi'nin tarihi belli oldu!
MHP Ankara İl Başkanlığı, 14. Olağan Kongresinin 14 Ekim tarihinde Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenleneceğini duyurdu.
MHP İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, saat 13.00'te Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilecek kongrede, Ankara İl Başkanlığı yeni yönetimini belirleyecek.
İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantı aynı yerde 15 Ekim'de yapılacak.
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