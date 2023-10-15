MHP'li Yaşar Yıldırım'dan 'İYİ Parti' çıkışı: CHP'yi yerelde iktidar yapmak için kuruldu

Yayınlanma: 15.10.2023 - 16:58

Güncelleme: 15.10.2023 - 17:38

MHP Ankara İl Başkanlığı 14'üncü Olağan Kongresi, Ankara Ticaret Odası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kongrede Divan Başkanlığı'na MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım seçildi. Kongreye MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gönderdiği telgraf okunarak, kongre faaliyet raporu sunuldu. Ardından mevcut İl Başkanı Alparslan Doğan, tek aday olarak seçime girdi.

'BİZ PROJEYİZ' DİYOR'

Kongrede konuşan Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, İYİ Parti'nin Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere 81 ilde kendi adayıyla gireceği yönündeki açıklamalarını hatırlatarak, "Yerel yöneticilerimize, belediye başkan adaylarımıza bir tavsiyem var; bunlara inanmayın. İYİ Parti, CHP'yi yerelde iktidar yapmak için kurulmuştur. Onun için Milliyetçi Hareket Partisi bölünmüştür. Bir ifadesi vardır hanımefendinin; 'Biz projeyiz' diyor. Açın bakın. Kim yaptı bu projeyi? Gazze'nin önündeki o uçak gemisinin sahipleri yaptı. Şimdi bu projeden vaz mı geçtin? O projenin sahipleri dedi ki 'CHP'yi Türkiye'de iktidar edeceksin'. Nasıl yapacaksın bunu; MHP'den, AK Parti'den, muhafazakar seçmenden, merkez sağdan CHP'ye o taşıyacaksın. Ne oldu? Çıktı; partiyi yarı yarıya yakın böldü. CHP'yi yerelde iktidar yaptı" dedi.

MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan ise yerel seçimlerin önemine vurgu yaparak, "Bu seçimleri çok önemsiyoruz. Şu çok açık ki milletimizin zillet ittifakına ne Ankara Büyükşehir Belediyesini ne de bir ilçeyi vermeye tahammülü kalmamıştır. Ankara'mızı çok iyi tanıyoruz.

Ankaralı hemşehrilerimizin ne istediğini çok iyi biliyoruz. Zillet ittifakına Ankara'dan tek bir belediye bile vermeyeceğiz. MHP ve Cumhur İttifakı olarak Ankara'ya mührü vuracağız" diye konuştu. Konuşmaların ardından yapılan oylama ile Alpaslan Doğan yeniden il başkanlığına seçildi.