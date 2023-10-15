MHP, 3 düzenleme için 'izah' istedi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, 12 Ekim’de, konutların turizm amaçlı kiralanmasına yönelik düzenleme de içeren yasa teklifi görüşüldü. Görüşmeler sırasında MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, teklifin bazı maddelerine “izah” istemesi dikkat çekti.

Sefa Uyar
Yayınlanma: 15.10.2023 - 03:00
MHP, 3 düzenleme için 'izah' istedi
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Turizm amaçlı kiralama faaliyetine yönelik izin belgesi alınabilmesi için tüm kat maliklerinin onayının gerektiğine dikkat çeken Kalaycı, “Bu bana biraz uygulanamaz geldi. Burada niye bu kadar katı bir kural koyduk, bunu izah ederseniz memnun oluruz” dedi.

Kalaycı, Turizmi Teşvik Yasası’nda yapılması öngörülen düzenleme ile orman sayılan alanlarda fiilen turizm amaçlı kullanılan taşınmazların tahsisine yönelik düzenlemeye de tepki gösterdi.  

Kalaycı, “‘Fiilen turizm amaçlı kullanılan taşınmaz’ ne demek? İşgal edilmiş. Yani ‘Birileri işgal etmiş, ben bunu ona tahsis edeyim’ diye bir düzenleme. Niye işgal ettirdik? Niye çıkarmadık oradan da şimdi böyle bir düzenlemeye ihtiyaç duyuyoruz? Gerekçeleriyle detaylı anlatılırsa memnun olurum” diye konuştu.

‘İLK DEFA KARŞI ÇIKTINIZ’

Kalaycı’nın peş peşe gelen eleştirilerine CHP’den destek geldi. CHP’li Cavit Arı, “Teşekkür ederiz Mustafa Bey. İlk defa hesap soruyorsunuz” dedi.

Öte yandan komisyonda emeklilere, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda 5 bin lira ikramiye ödenmesi için teklife madde eklendi. Bu sırada CHP, bu tutarın 15 bin lira olması için önerge verdi ancak kabul edilmedi.


MHP TBMM TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu

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