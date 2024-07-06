MHP'li Yönter'den Sinan Ateş duruşması sonrası 'Hesaplaşacağız, helalleşmeyeceğiz' mesajı
Sinan Ateş davasında 10 kişinin tahliye edilmesinin ardından, Ayşe Ateş'in "talimatı veren kişilerden" dediği MHP'li Yönter "Vallahi hesaplaşacağız, billahi helalleşmeyeceğiz" paylaşımı yaptı.
Ankara'da uğradığı suikastla öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş davasında mahkeme 22 tutuklu sanıktan 10'unun tahliye edilmesine karar verdi.
Kararın ardından, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in cinayete ilişkin "talimatı veren kişilerden" diyerek işaret ettiği MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter "Helalleşmeyeceğiz" paylaşımı yaptı.
"VALLAHİ HESAPLAŞACAĞIZ"
Yönter sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda "Vallahi hesaplaşacağız, billahi helalleşmeyeceğiz…" ifadelerini kullandı.
İzzet Ulvi Yönter daha sonra da aynı mesajı tekrarlayan MHP'lilerin gönderilerini paylaştı.
Vallahi hesaplaşacağız, billahi helalleşmeyeceğiz…??— Dr.İzzet Ulvi YÖNTER (@UlviYonter) July 5, 2024
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