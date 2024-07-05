Cinayet davasında ilk kez konuşan Sinan Ateş’in ailesi, Yönter ve Yalçın’ı işaret etti: MHP’lilerin ismini verdi

Yayınlanma: 05.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 05.07.2024 - 04:00

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti davası kapsamında tutuklu 22 sanığın Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kampüsü’nde yargılanması sürüyor. Davanın ilk üç duruşmasında 22 sanık ve 19 sanık avukatı savunmalarını yaptı. Azmettirici olarak yargılanan sanık Doğukan Çep dünkü duruşmada şikâyetçi tarafına yönelik yaptığı tehdit anlamına gelen baş hareketleri nedeniyle mahkeme başkanı tarafından uyardı. Davanın dünkü duruşmasında sanık avukatlarının savunmalarını tamamlamasının ardından şikâyetçi ifadelerinin alınmasına geçildi. Bu kapsamda konuşan ilk şikâyetçi Sinan Ateş’in annesi Saniye Ateş oldu. Oğlunun tehditler aldığını ileri süren Saniye Ateş, “Bir gün çelik yelekle yanıma geldi. Bana ‘Benim ipimi çektiler. Babama söyleme’ dedi.

Saniye Ateş, Sinan Ateş’in eski Mersin Ülkü Ocakları Başkanı Çağrı Ünel’in öldürdüğü iddia edilen Emrullah Kaplan’ın abisiyle telefonda görüştüğünü anlatarak “Oğlum, ‘Senin abinin kanı bende değil. Onun kanını Olcay Kılavuz (eski MHP Mersin Milletvekili), Ahmet Yiğit Yıldırım (Ülkü Ocakları Genel Başkanı), Semih Yalçın (MHP Genel Başkan Yardımcısı) ve İzzet Ulvi Yönter’e (MHP Genel Başkan Yardımcısı) sor’ dedi. ‘Anne ben ne yapayım’ diye bana sordu. ‘Oğlum Devlet Bahçeli’ye (MHP genel başkanı) söyle’ dedim. Ulaşmaya çalıştı, ulaşamadı” ifadelerini kullandı. “Ocakta Devlet Bahçeli’den habersiz çay içilmezdi. Oğlum öldürülmek için mi başkan yapıldı?” diye soran Saniye Ateş konuşmasını sürdürürken fenalaştı. Yakınındakiler müdahale etmeye başlarken Ayşe Ateş, sanıklara doğru, “Bu kadın burada ölürse hesabını sizden sorarım” diye bağırdı. Mahkeme başkanı duruşmaya ara verdi. Anne Saniye Ateş Doğukan Cep’in kızına baktığını vurgulayarak “Onu da mı öldürmek istiyor? Demek ki, bunların arkasında birileri var. Devlet Bahçeli oğlumun katilini bulmalı” dedi.

‘KİRALIK KATİL ARIYORLARMIŞ’

Aranın ardından “Bugüne değin senaryolarınızı dinledik. Şimdi başkan gerçekleri dinlesin” diyen Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’in ifadesine geçildi. Ateş, “Burada 4 gün senaryo ürettiler. Hatta ileri giderek ‘Sinan’ı Selman vurdu’ dediler. Ben size anlatayım kamera görüntülerini. Kiralık katil geliyor. Sinan’ın belden üstünü hedef alıyor. Sinan bilinci kapalı bir şekilde yere düşüyor. Eray, Sinan’ı öldürmüş oradan kaçmış. Kime ne anlatıyorsunuz? Devletin namusuna leke sürüyorsunuz” dedi. Sinan Ateş’in Ülkü Ocakları Başkanlığı’ndan istifa etmesinin ardından aralarında geçen diyaloğu anlatan Ayşe Ateş, “Bana, ‘Olcay Kılavuz ve Ahmet Yiğit Yıldırım beni öldürmek için kiralık katil arıyorlarmış’ dedi” ifadelerini kullandı.

Ateş’e saldırının fitilini ateşleyen olayın yakın arkadaşı Çağrı Ünel’e yapılan saldırı olduğunu belirten Ayşe Ateş, ‘Bana, “Eğer ben öldürülürsem bundan en çok devletim zarar görür’ dedi. Cumhurbaşkanımıza da bunu anlattım. Bana, ‘Kızım sana söz veriyoruz, katilleri bulunacak’ dedi. Şikâyetçi Selman Bozkurt da olay gününü anlattıktan sonra “Sinan Ateş halamın oğlu ve bacanağım olurdu. Öz abim gibiydi” diye konuştu.

Avukat Şeydanur Tefenni, sanık tarafının “Öldürmeye değil, ayaklarından vurmaya gittik” savunmasına yönelik, “Eray Özyağcı’dan çıkan kurşunlar ölümcül olmuştur” ifadelerini kullandı. Şikâyetçi avukatı Fatih Güneş ise davanın ilk 3 duruşmasında 11 sanığın ifadesini değiştirdiğini belirterek “Özyağcı, ilk defa ‘Mustafa Kemal’ diye bir arkadaşından bahsediyor. Bu kişi, gelsin konuşsun. Bu dosyadan artık siyasetin elini çekmesi gerekiyor” dedi.

‘KILAVUZ’UN EVİNDE YAKALADIK’

Ateş soruşturmasında görev alan dönemin asayiş şube müdür yardımcısı Kerem Gökay Özay’ın “Sinan Ateş’i azmettiren olarak davada yargılanan Tolgahan Demirbaş’ın sokakta gözaltına alındığına” yönelik çıkan haberler hakkında suç duyurusunda bulundu. Gökay dilekçesinde, “Tolgahan Demirbaş’ı biz dönemin MHP milletvekili Olcay Kılavuz’un evinde yakaladık” dedi. Mahkeme başkanı, duruşmayı bugün saat 09.00’a erteledi.