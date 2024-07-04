İzzet Ulvi Yönter kimdir, kaç yaşında, nereli?

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin dava sürüyor. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş duruşmada müşteki sıfatıyla ilk kez ifade verdi. Ayşe Ateş'in ifadesinin ardından İzzet Ulvi Yönter'in kim olduğu merak edildi. Peki, İzzet Ulvi Yönter kimdir, kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.07.2024 - 16:30
İzzet Ulvi Yönter kimdir, kaç yaşında, nereli?
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Dava öncesi "Hiçbir ismi pas geçmeden anlatacağım" diyen Ayşe Ateş mahkemede, "Sinan bu tehditler başladığında bana ‘İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın, Ahmet Yiğit Yıldırım ile Olcay Kılavuz’a talimat vermiş ve beni öldürmek için kapı kapı gezip kiralık katil arıyorlarmış dedi" ifadelerini kullandı

İZZET ULVİ YÖNTER KİMDİR?

İzzet Ulvi Yönter, 11 Mayıs 1976'da Emirdağ'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni ve tarih bölümünü bitirdi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Politikası Ana Bilim Dalında yüksek lisansını ve Gazi ve Anadolu Üniversitelerinde iktisat doktora çalışmalarını tamamladı Ulaştırma ve Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlıklarına bağlı kuruluşlarda müfettiş olarak çalıştı. Yönter, 25, 26, 27 ve 28. dönem İstanbul Milletvekili ve MHP Genel Başkan Yardımcısıdır. 

İZZET ULVİ YÖNTER'İN ÖZEL HAYATI

İyi düzeyde İngilizce bilmektedir. Sayıştay üyesi Meltem Yılmaz Yönter ile evlidir ve bir çocuk babasıdır.


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