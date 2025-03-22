MHP’liler Ali Mahir Başarır’a tehdit yağdırdı: ‘Adamın dişini sökerler!’

Yayınlanma: 22.03.2025 - 18:42

Güncelleme: 22.03.2025 - 18:42

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından yüz binler sokaklarda protestolara başladı.

Sokak protestoları iktidar cephesinden tepki ile karşılanırken son olarak MHP'nin paylaşımında Devlet Bahçeli, CHP liderine yönelik bir 'uyarıda' bulundu.

Bahçeli Özel’e “Yargıya saygı duy, partinde otur” ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözlere yanıt veren CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Bahçeli’ye “Çeneni kapat, hasta yatağında yat, sus artık” demişti.

Başarır’ın ifadelerinin ardından MHP’lilerden tehditler yükselmeye başladı. Paylaşımlar şu şekilde:

MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı: Liderimiz Devlet Bahçeli’ye bırak hakaret etmeyi ismini kokuşmuş ağızlarına alırken bile besmele çekmeyi unutan müptezellere diyeceğim şu; bu iş gencecik çocukları sokağa çağırmaya benzemez, adamın dişini sökerler, haddini bilsin herkes.

MHP Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu: Ali Mahir Başarır; tercihlerinle ilgilenmiyoruz. Elini, kolunu, kaşını, gözünü vs. nasıl kullandığında umurumuzda değil. Ama dilini kullanırken dikkat et! Terbiyesizlik yapıp haddini aşma. Haddini bilmemekte ısrar edersen haddini bildiririz, edebini bilmezsen ağzının payını veririz!

MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Av. Bahadır Alperen: Ali Mahir büyüğümüzün vatan, millet, bayrak ve ülke sevdası sen dünyada yok iken dillere destandı. Çaresizlik içinde ahlaka, edebe aykırı söz ve hareketlerin seni ve zihniyetini siyasi çukurdan çıkartamayacaktır. Sen ve senin gibilerin düşünceleri, aziz Milletimizce tasvip edilmeyecektir. Hadsiz cümlelerin karşılığı siyasi çukurdur.