MHP'nin tabanı Bahçeli'yle çelişti: 'Mülkiye Ülkücüleri' yerleşkeye 'Öcalan’a idam' pankartı astı

Yayınlanma: 30.10.2024 - 14:53

Güncelleme: 30.10.2024 - 14:54

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan’a yönelik “Tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın” çağrısı gündemdeki yerini koruyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün yaptığı konuşmada Bahçeli’nin Öcalan’a ilişkin çağrısıyla elini değil, tüm vücudunu taşın altına koyduğunu söyledi.

MHP lideri Bahçeli’nin bu çağrısıyla tarihe istikamet çizdiğini ileri süren Erdoğan, Türkiye’nin önünde bir fırsat penceresi açıldığını iddia edip, Bahçeli’ye teşekkür etti.

Söz konusu çağrı, özellikle MHP tabanından olmak üzere yurttaşlardan tepki aldı. Bugün tepkilerin bir yansıması Ankara Üniversitesi’nin Cebeci yerleşkesinde gerçekleşti.

"ÖCALAN'A İDAM" PANKARTI ASTILAR

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde kendilerini “Mülkiye Ülkücüleri” olarak tanımlayan bir grup Ülkü Ocakları üyesi, kampüse “Öcalan’a idam, birlikte büyük güçlü Türkiye” yazılı pankart astı.

Cumhur İttifakı paydaşlarının Öcalan’a Meclis’te söz hakkı teklif etmesine karşın Ülkü Ocakları’na bağlı öğrenci grubunun tepkisi “Bahçeli’nin sözleri tabanında çatlak mı oluşturdu” sorusunu akıllara getirdi.

Söz konusu grup, daha önce okulda yaşanan şiddet olaylarıyla da gündeme gelmişti. Grubun sosyal medya hesaplarında MHP’li Milletvekilleri ve Ülkü Ocakları’nda yetkili isimlerle birlikte paylaşımlar yapıldığı da dikkat çekti.