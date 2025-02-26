‘Millet iki yıl daha bekleyemez’

Yayınlanma: 26.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 26.02.2025 - 04:22

Bu kapsamda şu anda 324 milletvekiline ulaşan Cumhur İttifakı’nın seçim kararını almak için 360’a ulaşma hedefinde olduğu iddia edildi. Yapılan erken seçim tartışmalarının yine Erdoğan’ın adaylığı gündemiyle yapıldığını söyleyen CHP kurmayları, “İktidar şu anda Erdoğan’ın yeniden aday olamayacağını biliyor. Bunun için Meclis’in seçim kararı almasını istiyor. Ancak bir yandan da olabildiğince iktidarlarını sürdürmek istiyorlar. Bunun için de 2027 yılını işaret ediyorlar. Bir yandan da yargı yoluyla muhalefeti dizayn etmeye çalışıyorlar” dedi.

Buna karşı CHP’nin adayını ilan edecek ve sahaya inecek bir süreci başlattığını vurgulayan kurmaylar “Ülkenin gerçek gündemi bu kadar sıkıntıyı iki yıl daha kaldırmaya müsait değil. Toplumsal baskı iktidarı bir erken seçime zorlayabilir. Kendi politikamızı, adayımızı da bunun için açıklayacağız” ifadelerini kullandı.

İktidarın daha önce de DEM Parti ve terör örgütü PKK’nin elebaşısı Abdullah Öcalan üzerinden yürütülen bir süreçle 360 milletvekilini bulma hesapları yaptığını söyleyen kurmaylar, “Erdoğan’dan çekincemiz yok. Ama keyfi için yapılacak bir seçime de desteğimiz yok. Erdoğan’ın aday olmasını istiyorlarsa, sandığı hemen bu yıl içinde getirsinler” diye konuştu.