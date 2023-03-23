Millet İttifakı liderleri Malatya'da bir araya geliyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Millet İttifakı liderlerinin 24 Mart'ta Malatya'da olacağını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 17:32
Millet İttifakı liderleri Malatya'da bir araya geliyor
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Millet ittifakını oluşturan parti liderlerinin ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun 24 Mart Cuma günü Malatya’da olacağını söyledi.

LİDERLER MEVLİT VE İFTARA KATILACAK

Ağbaba Malatya’da gerçekleştirdiği basın toplantısında şunları söyledi:

“Malatya’da hem Malatya’da hayatını kaybeden vatandaşlarımız için hem de deprem bölgelerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için bir mevlit düzenleyeceğiz, mevlit okutacağız. Saat 18.00’de Doğa Cadde AVM karşısında bulunan alanda bir mevlit okutacağız. Ardından depremzede yurttaşlarımızla beraber iftar yemeği yiyeceğiz. Hem Malatya açısından hem de ittifak açısından önemli bir program. İlk kez altı liderimiz ve iki cumhurbaşkanı yardımcısı adayımız aynı programda olacak o da Malatya’da olacak. Hem Ramazan'ın ikinci günü olan cuma günü olacak. Bu da hem Malatya hem ittifakımız açısından önemli bir durum olduğunu düşünüyoruz.”


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