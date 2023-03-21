Millet İttifakı, ittifak protokolünü yarın YSK'ye sunacak
CHP'den yapılan açıklamaya göre Millet İttifakı, ittifak protokolünü yarın saat 11.00'de Yüksek Seçim Kurulu'na sunacak.
Millet İttifakı'nın, ittifak protokolünü yarın saat 11.00'de Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunacağı bildirildi.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun imzalarının bulunduğu ittifak protokolü, yarın Millet İttifakı'na mensup 6 siyasi partinin genel başkan yardımcıları tarafından YSK'ye teslim edilecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Stüdyoda gergin anlar: Yayını terk etti
- AKP içinde kavga: Soylu hakkında bomba iddia
- Görüşmenin perde arkası ortaya çıktı
- Kılıçdaroğlu'nun bileğindeki ayrıntı dikkat çekti
- Cumhur İttifakı'nı yerle bir eden soru
- Partisinden istifa eden üye sayısını açıkladı
- Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem
- Zeybek: Bakanda belediye başkanlarının numarası yok!
- 'Kılıçdaroğlu'nun İnce ziyareti' yalanlandı
- Hurma nasıl tüketilir, faydaları nelerdir?