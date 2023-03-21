Millet İttifakı, ittifak protokolünü yarın YSK'ye sunacak

CHP'den yapılan açıklamaya göre Millet İttifakı, ittifak protokolünü yarın saat 11.00'de Yüksek Seçim Kurulu'na sunacak.

AA
Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 17:07
Millet İttifakı, ittifak protokolünü yarın YSK'ye sunacak
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Millet İttifakı'nın, ittifak protokolünü yarın saat 11.00'de Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunacağı bildirildi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun imzalarının bulunduğu ittifak protokolü, yarın Millet İttifakı'na mensup 6 siyasi partinin genel başkan yardımcıları tarafından YSK'ye teslim edilecek.


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