Bölgedeki aşiretler, halkta karşılığı olmayan adaylara ilk sıralarda yer verildiğini dile getirdi: Sözümüzü sandıkta söyleyeceğiz

Yayınlanma: 25.04.2023 - 16:55

Güncelleme: 25.04.2023 - 16:55

Genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimine sayılı günler kalırken, nasıl bir tablonun ortaya çıkacağı da merak konusu. 1996 yılında 26 aşiret liderinin kurduğu Kadim Aşiretler Federasyonu, yaklaşan seçimler öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Merkezi Van’da bulunan Kadim Aşiretler Federasyonu (KAF) Başkanı Rasim Aslan, Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu. Aslan, şöyle konuştu; “Federasyon olarak siyaset dışındayız. Hiçbir partiye müdahil ve müdafi değiliz. Federasyon olarak Milletvekili bazında bağlayıcı bir kararımız olmayacaktır. Ancak Cumhurbaşkanlığı tercihimizde bağlayıcı bir kararımız olabilir. Bir önceki seçimlerde olduğu gibi salt bir iki partiye olan tercihler bu seçimde çok fazlasıyla değişecektir. Ancak bu defa ne olduysa aşiretlere gereken önem ve kontenjan verilmedi, bu da onların bileceği ve katlanacağı bir durumdur” dedi.

PARTİ GÖZETMEKSİZİN DESTEKLERİZ

Federasyona bağlı mensuplarından hangi partide bir milletvekili seçilebilecek sırada yer verilmişse partisine bakmaksızın mutlaka bizden destek görecektir diyen Aslan, “Hiçbir partiye kesinlikle tercih sunmadık. Değerlendirenler de oldu. Aşiret mensuplarına ilk sırada yer veren haliyle federasyonumuza üye aşiretler de bu adayları destekleyecekler. Onun için kontenjan konusunda aşiretlerin kafası nettir karışık değildir ve bu defa çok kararlıyız.”

SÜRPRİZ BİR SEÇİM OLACAK

Aslan, açıklamalarına şöyle devam etti. “Van’da 56 aşiret var. Aşiretler bu bölgenin gerçeğidir. Bu seçimin net kararını aşiretler belirleyecek. Susarız, sesimizi çıkarmayız, bir şey demeyiz, hedef belirlemeyiz, ama kimin ne yapacağını da herkes biliyor. Sandıkta konuşacağız” ifadeler kullandı.

Aday listelerinin hazırlanmasından bölgenin gerçeğini gözetilmeden yapıldığına dikkat çeken Aslan, tepkisini şu sözlerle ifade etti. “Bunu herkes bilsin ki bu Ankara’ya söylemekle olmuyor. Bunu halk belirliyor. Halk kimi isterse o olur. Birilerinin masa başında yazıp çizmesiyle olmuyor. Bu defa önceki seçimler gibi olmayacak. Önceki seçimlerde biz oraya ‘bir taş da koysak seçilir’ düşüncesi bu defa tutmayacak. Bunu yapan siyasi parti ummadığı sürprizlerle karşılaşacak” dedi.