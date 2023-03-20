Millet İttifakı'nda 'Mansur Yavaş krizi' iddiası: 'Diğer genel başkanlar varsa, ben yokum'

Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 08:42

Güncelleme: 20 Mart 2023 - 08:42

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı bir televizyon programında, "Birkaç gün vaktimiz olsaydı şunu önerecektik, cumhurbaşkanı yardımcısı olarak beni ve Ekrem Başkanı ilan edin, sayın genel başkanlarımız milletvekili olsun ve partilerin başında olsunlar diyecektik. Kendi gruplarının başında olmasının daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Bu benim fikrim" demiş, bu açıklamalar siyasette yeni bir tartışma başlatmıştı.

Genel başkanların millevekili olması ve partilerinin başında bulunması gerektiğini ifade eden Yavaş, "Bunu sayın genel başkanlarla konuşacağım ama takdir masanın" demişti.



YENİ KRİZ Mİ?

Tartışmalar sürerken tv100 yazarı Erdoğan Aktaş, Millet İttifakı'nda yeni bir krizin gündeme geldiğini öne sürdü.

Aktaş, Mansur Yavaş'ın Kemal Kılıçdaroğlu’na, “Diğer genel başkanlar cumhurbaşkanı yardımcısı olacaksa, ben seçim çalışmalarına katılmayacağım” diyeceğini iddia etti.

Aktaş'ın yazısından ilgili bölüm şu şekilde:

"Mansur Yavaş bu buluşmada Kemal Kılıçdaroğlu’na, 'Diğer genel başkanlar cumhurbaşkanı yardımcısı olacaksa, ben seçim çalışmalarına katılmayacağım' diyecek.

Masur Yavaş’ın bu çıkışı, propaganda dönemi başlarken Kemal Kılıçdaroğlu’nu çok zor durumda bırakacak gibi görünüyor.

Ankara kulislerini çok iyi bilen ve tüm partilerin kulislerine hâkim olan önemli bir siyasetçinin bana aktardığına göre, Yavaş’ın Kılıçdaroğlu’na bu çıkışını Meral Akşener de Ekrem İmamoğlu da biliyor."