Mansur Yavaş duyurdu: Kahramanmaraş'a çamaşırhane kuruldu

ABB Başkanı Mansur Yavaş, büyük depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 33 çamaşır makinesi ve 18 çamaşır kurutma makinesinin yer aldığı bir çamaşırhane kurulduğunu duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 12:02
Mansur Yavaş duyurdu: Kahramanmaraş'a çamaşırhane kuruldu
Abone Ol google-news

Büyük depremlerin merkez üssü olan ve ağır yıkımın yaralarını sarmaya çalışan Kahramanmaraş'ta, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından çamaşırhane kuruldu.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, çamaşırhanenin görsellerine de yer vererek, şu ifadeleri kullandı:

"Kahramanmaraş'ta 33 çamaşır makinesi ve 18 çamaşır kurutma makinesiyle hizmet vermeye devam ediyoruz. Hacı Bektaşi Veli Cad. Nurettin Topçu Anadolu Lisesi bahçesi, No:28 Dulkadiroğlu."


ABB Ankara Büyükşehir Belediyesi kahramanmaraş Kahramanmaraş depremi çamaşırhane Mansur Yavaş

İlgili Haberler

Mansur Yavaş: Mobil çamaşırhane ve berber merkezlerimiz yola çıktı

Mansur Yavaş: Mobil çamaşırhane ve berber merkezlerimiz yola çıktı
Mansur Yavaş duyurdu: En kısa sürede orada olacağız

Mansur Yavaş duyurdu: En kısa sürede orada olacağız
Mansur Yavaş, 'Yemek Ver, Umut Ver' kampanyasındaki destek miktarını açıkladı

Mansur Yavaş, 'Yemek Ver, Umut Ver' kampanyasındaki destek miktarını açıkladı

En Çok Okunan Haberler