Mansur Yavaş duyurdu: Kahramanmaraş'a çamaşırhane kuruldu

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 12:02

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 12:02

Büyük depremlerin merkez üssü olan ve ağır yıkımın yaralarını sarmaya çalışan Kahramanmaraş'ta, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından çamaşırhane kuruldu.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, çamaşırhanenin görsellerine de yer vererek, şu ifadeleri kullandı:

"Kahramanmaraş'ta 33 çamaşır makinesi ve 18 çamaşır kurutma makinesiyle hizmet vermeye devam ediyoruz. Hacı Bektaşi Veli Cad. Nurettin Topçu Anadolu Lisesi bahçesi, No:28 Dulkadiroğlu."