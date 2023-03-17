Mansur Yavaş duyurdu: Kahramanmaraş'a çamaşırhane kuruldu
ABB Başkanı Mansur Yavaş, büyük depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 33 çamaşır makinesi ve 18 çamaşır kurutma makinesinin yer aldığı bir çamaşırhane kurulduğunu duyurdu.
Büyük depremlerin merkez üssü olan ve ağır yıkımın yaralarını sarmaya çalışan Kahramanmaraş'ta, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından çamaşırhane kuruldu.
ABB Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, çamaşırhanenin görsellerine de yer vererek, şu ifadeleri kullandı:
"Kahramanmaraş'ta 33 çamaşır makinesi ve 18 çamaşır kurutma makinesiyle hizmet vermeye devam ediyoruz. Hacı Bektaşi Veli Cad. Nurettin Topçu Anadolu Lisesi bahçesi, No:28 Dulkadiroğlu."
Kahramanmaraş'ta 33 çamaşır makinesi ve 18 çamaşır kurutma makinesiyle hizmet vermeye devam ediyoruz.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) March 17, 2023
??Hacı Bektaşi Veli Cad. Nurettin Topçu Anadolu Lisesi bahçesi, No:28 Dulkadiroğlu pic.twitter.com/EIwCweZgSs
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