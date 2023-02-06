Canan Kaftancıoğlu deprem bölgesi için 'ihtiyaç listesi' paylaştı

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedekilere destek amacıyla bir ihtiyaç listesi paylaştı. Kaftancıoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımla İstanbullulara seslendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 13:23
Canan Kaftancıoğlu deprem bölgesi için 'ihtiyaç listesi' paylaştı
Abone Ol google-news

Türkiye, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki deprem ile sarsıldı… Deprem bölgesinde olağanüstü hal ilan edildi.

Yetkililerden uyarılar, depremzedelerden ise yardım çığlıkları gelmeye devam ediyor.

Son olarak Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kişisel Twitter hesabından deprem bölgesine gönderilmek üzere bir ihtiyaç listesi paylaştı.

İSTANBULLULARA SESLENDİ

Kaftancıoğlu, Twitter’dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“İstanbullu kardeşlerim aşağıda yazılan kalemlere acil ihtiyaç olup, ileteceğiniz destekleri Yenikapı Dr. Kadir Topbaş Gösteri Merkezine ulaştırabilirsiniz. İleteceğiniz acil ihtiyaçlar hızlıca bölgeye gönderilecektir..”

 


canan kaftancıoğlu deprem kahramanmaraş

İlgili Haberler

GSM operatörlerinden art arda 'deprem' kararları

GSM operatörlerinden art arda 'deprem' kararları
Kahramanmaraş'taki 7.4 büyüklüğünde depremin ardından 10 ilde büyük yıkım! İşte İl il deprem bölgesindeki son durum...

Kahramanmaraş'taki 7.4 büyüklüğünde depremin ardından 10 ilde büyük yıkım! İşte İl il deprem bölgesindeki son durum...
Son dakika... Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde deprem: Dakika dakika bölgeden son gelişmeler! 912 yurttaşımızı kaybettik...

Son dakika... Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde deprem: Dakika dakika bölgeden son gelişmeler! 912 yurttaşımızı kaybettik...

En Çok Okunan Haberler