Canan Kaftancıoğlu deprem bölgesi için 'ihtiyaç listesi' paylaştı

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 13:23

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 13:24

Türkiye, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki deprem ile sarsıldı… Deprem bölgesinde olağanüstü hal ilan edildi.

Yetkililerden uyarılar, depremzedelerden ise yardım çığlıkları gelmeye devam ediyor.

Son olarak Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kişisel Twitter hesabından deprem bölgesine gönderilmek üzere bir ihtiyaç listesi paylaştı.

İSTANBULLULARA SESLENDİ

Kaftancıoğlu, Twitter’dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“İstanbullu kardeşlerim aşağıda yazılan kalemlere acil ihtiyaç olup, ileteceğiniz destekleri Yenikapı Dr. Kadir Topbaş Gösteri Merkezine ulaştırabilirsiniz. İleteceğiniz acil ihtiyaçlar hızlıca bölgeye gönderilecektir..”