Millet İttifakı'ndan görkemli kapanış

Yayınlanma: 13.05.2023 - 02:00

Güncelleme: 13.05.2023 - 07:21

Millet İttifakı’nın liderleri seçim öncesi son mitinglerini başkentte, 6 farklı partiyi destekleyen yüz binlerce yurttaşın önünde, “bahar havası”yla yaptı. Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, “Tüm sandıklarda temsilcimiz var. Bahar havası içinde sandığa gidin. Türkiye’de şenlik havası olsun” çağrısını yaptı.

Yoğun yağış altında kürsüye gelen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

ŞENLİK HAVASI OLSUN: Bu ülke için çalışacağım. Bu ülkenin gençleri ve kadınları otoriter bir yönetimi demokratik yollarla değiştirecek. Bütün Türkiye’yi Mustafa Kemal’in Türkiye’si yapacağız. Bayram havası içinde sandığa gideceğiz. 1.5 yıldır sandık güvenliği için çalışıyoruz. Bahar havası içinde sandığa gidin. Türkiye’de şenlik havası olsun.

SARAY ALIŞKANLIĞIM YOK: Sinan Ateş’in katillerini kulaklarından tutup adalete teslim edeceğim. Benim saraylarda oturma alışkanlığım yok. Ankara’nın seymenleriyle beraber Gazi Mustafa Kemal’in Çankaya Köşkü’ne gideceğim. Çankaya Köşkü halkın köşküdür. Saraylar vız gelir. Sizler gibi yaşayacağım.

HALKA GÜVENİYORUM: Sınırları yol geçen hanına döndürdüler. Suriyelileri en geç 2 yılda göndereceğiz. Türkiye’yi beşli çetelerden kurtaracağız. Onlar Saray’a güveniyor, Bay Kemal halka, size güveniyor.

NE EZEN NE EZİLEN: Bu ülkeye adaleti getireceğim. Ne ezen ne ezilen hakça bir düzen getireceğiz. Bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçe yaşayacağız. Bir çocuğun bile yatağa aç girmediği, kimsenin suyunun kesilmediği bir ülke olacak.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile sahneye çıkan gazi Hüseyin Özlük ise “Millet İttifakı’na destek verdiğimiz için bize terörist diyenler aynaya baktıklarında Gaffar Okkan’ı görecekler” tepkisini gösterdi.

(Erdoğan Toprak)

‘PARTİNİN POLİSİ OLMAZ’

Kılıçdaroğlu’nun Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, miting sonrası Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, Emniyet’in Kılıçdaroğlu’na tek bir eskort araç verdiğini belirterek “Polis eskortlar, trafik nerede sıkışıksa bizi oraya soktular. Yanlış güzergâh nedeniyle bir buçuk saat gecikmeyle ulaşıldı. Polis, partinin değil devletin polisi olmalıdır” tepkisini gösterdi.

ÇELİK YELEK GİYDİ

Öte yandan, Kılıçdaroğlu’na suikast düzenleneceğine yönelik iddialarından sonra Kılıçdaroğlu, Samsun ve Ankara mitinginde çelik yelek giydi. Mitingde, Ekrem İmamoğlu’nun da çelik yelek giyerek kürsüye çıktığı görüldü. Miting öncesi Tandoğan Meydanı’nda şüpheli bir şahıs gözaltına alındı. Mitingin ardından Tandoğan Meydanı’ndaki yurttaşlar, “Türkiye laiktir laik kalacak” sloganları eşliğinde Kızılay Meydanı’na yürüdü.

Kürsüye çıkan liderler, özetle şunları söyledi:

‘MÜSLÜMAN ADAM KANDIRMAZ’

Mansur Yavaş: FETÖ döneminde yapılan kaset komploları yapılıyor. Müslüman adam olmayan videoları değiştirip değiştirip halkını kandırır mı? Meydanlardan gördüğümüz: Bu iş bitmiş. Herkese ayar çekmeyen, kimsenin kıyafetine karışmayan, dertleri anlatmada özgür kılan, cumhurbaşkanına hakareti suç olmaktan çıkaran biri geliyor.

‘TEK ADAM’ YÜRÜMÜYOR

Ali Babacan: 3 ay 6 gün önce depremde evlere ateş düştü. İlk 48 saat oradaki insanlar devleti görmediklerini söylediler. Enkazlarını kendileri kaldırdılar. O ilk saatlerde ne oldu? TSK niye sahaya çıkmadı? Tek kişilik sistem yürümüyor. Seçimden sonra kurulacak hükümetin 20 bakanının ilk 5 yıl ne yapacağı hepsi hazır. Biz hazırız.

‘BİR GÜN SALTANAT BİTER’

Gültekin Uysal: Saraylar, saltanatlar biter bir gün. Türk demokrasisinin en zor sınavıyla karşı karşıyayız. İktidar sahipleri insanlarımızın arasına duvarlar örmeye çalışıyor. Ama nafile. Milletin iradesi deler de geçer. Güzel günleri müjdeleyeceğiz. Gençlerimizin, kadınların seçimi cemre olarak 14 Mayıs’ta sandıklara düşecek.

‘SİZDEN KORKAN NAMERTTİR’

Ahmet Davutoğlu: Bu iktidar ülkeyi yasaklara, yoksulluğa boğdu. Biz o kara kışı baharlara taşıyacağız. İktidarı kaybederlerse terör gelecekmiş. Ne FETÖ ne PKK nefes alabilecek. Ama Osman Öcalan’ı TRT’ye çıkaranlar 15 Mayıs’ta hesap verecek. Diyanet’i kapatacağımızı söylüyorlar. Din siyasetle istismar edilmeyecek. Bahçeli bize mermi gösterdi. Sizden korkan namerttir.

‘RECEP BEY VEDALAŞIYOR’

Meral Akşener: Rezil bir dille, iğrenç söz dizisiyle seçime gidiyoruz. Her türlü iftirayı gördük. 14 Mayıs akşamı 13. cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu olacak. Görüyoruz ki Recep Bey vedalaşıyor. Harama el uzatmayan, kul hakkı almayan, sizin gibi yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanı seçeceksiniz.

‘YOLSUZLUK KURAL OLDU’

Temel Karamollaoğlu: Sandıkta manevi bir patlama olacak inşallah. Tek adam dönemi bitecek. Cumhurbaşkanı artık problemlere çözüm üretemiyor. Yolsuzluk adeta kural oldu. Değişikliğe ihtiyacımız var. Yaşanabilir bir Türkiye istiyoruz. Yemeyeceksin, rüşvet alıp vermeyeceksin, yolsuzluğa fırsat tanımayacaksın.

‘GELECEĞİMİZİ AYDINLATACAK’

Ekrem İmamoğlu: Heyecanımız yüksek, gençliğimiz var, yolumuz uzun. Her yerde kimselere söylemeyin dedim. Bundan sonra söyleseniz de olur. Kazanıyoruz. Bu ülkede ben dönemi bitecek, biz dönemi başlayacak. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla yorulmaz. 15 Mayıs’ta güneş bir başka doğacak, geleceğimizi aydınlatacak.

BAHAR HAVASI GELİYOR

Miting öncesi İmamoğlu’nun Rize mitinginde olduğu gibi müzikler eşliğinde danslar edildi. Alanı dolduran yurttaşlar İzmir Marşı’nı danslarla söyledi. Gençlerin ellerinde Kılıçdaroğlu’nun “Ben Kemal, geliyorum”, “Çankaya’ya ikinci Kemal geliyor” yazılı pankartlar vardı. Alandaki kadınlar “Sürtük ve terörist olduğum son iki gün” afişi taşıdı. Yurttaşlar, “Bahar havası geliyor” yorumu yaptı.

Miting sonrası FOX TV’ye katılan Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Muharrem İnce hakkında, “Ankara mitingine davet etmek için kendisini aradım ama ulaşamadım” ifadelerini kullandı.