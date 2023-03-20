Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, dört ayaklı stratejisini açıkladı: 'Güçlü Türkiye için...'

Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 20 Mart 2023 - 04:00

CHP lideri ve Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı’nın iktidara gelmesi durumunda dört ayaklı bir strateji izleyeceklerini söyledi. Kılıçdaroğlu stratejisini demokrasi, üretim, sosyal devlet ve sürdürülebilirlik konuları üzerinden özetledi.

İzmir’de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde geleceği inşa etmeye çağıran İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin 5. günüde Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale katıldı. Açılış konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Artık çok iyi biliyoruz. Bir şey değişecek, her şey değişecek” dedi.

Kılıçdaroğlu stratejinin ilk ayağının demokrasi olduğunu vurgulayarak “Siyaset kurumu mutlaka halkına hesap vermeli. Ulusal vergi konseyi kuracağız. Vergilerin nereye harcandığını her yıl konsey rapora bağlayacak ve Resmi Gazete’de yayımlanacak. Siyasi etik kanunun çıkaracağız diye 6 lider olark imza attık. TBMM’de bir de kesin hesap komisyonu kuracağız. Başkanı da ana muhalefet partisinden olacak. Sayıştay’ın raporları asla makaslanmayacak” dedi.

"ÜNİVERSİTELER ÖZGÜR OLACAK"

İkinci ayağın üretim olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, “Hedefimiz, üreten Türkiye. Sanayiden tarıma, kültürden başlayarak hayatın her alanında üreten bir Türkiye olmalı. Üniversitelerde her türlü düşünce özgürce tartışılacak. Kimse farklı düşündü diye üniversitelerden atılmayacak” ifadelerini kullandı.

Üçüncü ayağın sosyal devlet olduğunu açıklayan Kılıçdaroğlu, “Güçlü bir sosyal devlet inşa edemezseniz, istediğiniz kadar üret ancak hakça bölüşemezseniz orada huzur olamaz” diye konuştu. Son olarak “sürdürülebilirlik” diyen Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Sürdürülebilirliğin temel anahtarlarından biri eğitimdir. Eğitim sisteminde de köklü değişiklikler yapacağız.”

BABACAN’DAN ÖNERİ

Babacan da Kılıçdaroğlu’na seslenerek şöyle konuştu: “Sayın Cumhurbaşkanımıza, yemin töreninden sonra yapacağı ilk konuşmada ‘Ey basın mensuplarımız, yazarlarımız, düşünürlerimiz, derin bir nefes alın, artık özgürsünüz’ demesini önereceğim. Gençlerin kaçmak istediği değil, yaşamak istediği Türkiye’yi hedefliyoruz.” Maliye Bakanı Nurettin Nebati’ye “epistemolojik kopuş” göndermesi de yapan Babacan şöyle konuştu: “Konu iktisat olunca anlaşılması zor kelimeler havada uçuşuyor. Krizleri hızlı çözecek takım burada.”

Uysal ise Kılıçdaroğlu’na, “Yarınki Türkiye’nin cumhurbaşkanı” diye seslendiği konuşmasında “Özgür insanlarla Türkiye’yi yarınlara taşıyacağız. Yükselen umudu büyütmek zorundayız” dedi.

‘SATHI SİYASET VAR’

Davutoğlu da “14 Mayıs’a kadar hattı siyaset yoktur sathı siyaset vardır” dedi. Davutoğlu şunları söyledi: “Ekonomiyi temizlemek istiyorsak şu anda yaşayan bütün cumhurbaşkanı, başbakanlar ve ilgili bakanların tümü mal varlığı beyanında bulunmalıdır.”

Karamollaoğlu da “Devlet adalet üzerine inşaa edilir. Şu an Türkiye’de yapılması gereken en önemli konu uçak üretimidir. Şu an havanda su dövüyoruz” dedi. Özlale de konuşmasında “Yeni bir devlet anlayışı inşa edeceğiz” ifadesini kullandı.

COŞKUYLA KARŞILANDI



Kılıçdaroğlu tarifeli uçakla İzmir’e geldi. Uçakta vatandaşların fotoğraf çekilme taleplerini kırmayan Kılıçdaroğlu’nu havalimanında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer karşıladı. Kılıçdaroğlu, İzmir’de büyük bir kalabalık tarafından coşkuyla karşılandı. Küçük bir kızın elindeki pankart ise dikkat çekti. Pankartta, “Kemal Dede seni çok seviyorum” yazdığı görüldü. CHP Gençlik Kolları’nın açtığı pankartta da “Hepimiz Kemal’iz, hepimiz adayız” sözleri kullanıldı.