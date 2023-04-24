Millet İttifakı'nın otobüsünde dikkat çeken diyalog: Uşak'ta ilk defa bu kadar kalabalık gördük, Cumhuriyet tarihinin mitingi...
Millet İttifakı'nın miting için gittiği Uşak'ta, Kılıçdaroğlu, Yavaş ve İmamoğlu'nu taşıyan otobüste dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Otobüste yapılan, "Tarihi bir miting oldu. Çok güzel. İlk defa bu kadar kalabalık gördük" değerlendirmesine CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım "Cumhuriyet tarihinin mitingi" karşılığını verdi.
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayları İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte Ardahan ve Kars mitinglerinin ardından Uşaklılarla buluştu.
Coşkulu mitingin ardından parti yöneticileriyle birlikte seçim otobüsüne binen Kılıçdaroğlu, kendisini uğurlamak için sokaklarda bekleyen vatandaşları selamladı.
'TARİHİ BİR MİTİNG OLDU'
Yoğun kalabalıktan etkilenin parti yöneticileri ve milletvekilleri arasındaki diyalog da dikkat çekti. Otobüste yapılan "Tarihi bir miting oldu. Çok güzel. İlk defa bu kadar kalabalık gördük" değerlendirmesine CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım "Cumhuriyet tarihinin mitingi" karşılığını verdi.
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