Milletvekili Akay, orman köylüsünün sorunlarını TBMM’ye taşıdı

Yayınlanma: 01.02.2024 - 21:43

Güncelleme: 01.02.2024 - 21:43

TBMM Genel Kurulu’nda orman köylülerinin sorunlarını dile getiren Milletvekili Akay, Yenice Orman Kalkındırma Kooperatiflerine üye orman köylülerine ödemesi yapılmayan 2023 yılı istihkaklarının yapılması ve 2024 yılı orman üretim zammının ise revize edilmesi için iktidara çağrıda bulundu.

Akay, “Karabük Yenice ilçe sınırları içinde toplam 33 adet orman köyü, 34 adet orman kalkındırma kooperatifi bulunmaktadır. Kooperatiflere üye orman köylülerimizin, orman işletmesinden 2023 yılına ait 12 milyon lira alacağı bulunmaktadır. Ankara’dan giden talimat üzerine Yenice Orman İşletme Müdürlüğünün orman köylüsüne bu ödemeyi yapmadığı iddia edilmektedir” dedi.

Orman köylülerinin yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesi için iktidara çağrıda bulunan Milletvekili Akay, “Orman köylülerimizin bu büyük mağduriyetinin giderilmesi için acil olarak 2023 yılı istihkaklarının ödenmesini sağlayın, enflasyonun altında eriyen 2024 yılı orman üretim zammını revize edin” şeklinde konuştu.