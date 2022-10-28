Milletvekili danışmanları temel haklardan yoksun: 'İş sonu tazminatını alamıyoruz'

28 Ekim 2022 Cuma, 09:45

Büro-İş Sendikası’nın TBMM’de danışmanlarla ilgili yaptığı anket çalışmasından çarpıcı sonuçlar çıktı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan’ın TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda dile getirdiği anket sonuçlarına göre; danışmanların yüzde 43.4’ü iş sonu tazminatının olmamasını en öncelikli sorun olarak görüyor.

İLK SORUN İŞ SONU TAZMİNATI

“Bu sendika anketinden çıkan sonuçları dikkate almanız gerektiğini düşünüyorum” diyen Emine Gülizar Emecan’ın Meclis Plan Bütçe Komisyonu’nda yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Mecliste Büro- İş Sendikası danışmanlarla ilgili bir çalışma yapmış. Bu çalışmayı bana ilettiler Ben de sizlerde paylaşacağım. Danışmanlara sorulmuş; 'TBMM çatısı altında en çok hangi sorunu yaşıyorsunuz' diye. Bu çalışmaya katılan danışman arkadaşlarımızın yüzde 43.4’ü iş sonu tazminatının olmamasını en öncelikli sorun olarak görüyorlar. Çalışanın en temel haklarından biri olan kıdem tazminatı hakkından mahrum olan danışmanlarımız en çok bu sorunun çözülmesini talep ediyorlar."

DANIŞMANLAR KADRO BEKLİYOR

Emecan, şöyle devam etti:

"İkinci olarak, yüzde 21.62 ile TBMM sözleşmeli olarak veya milletvekili danışman ve personeli olarak çalışanlara kadro verilmemesi…Güvencesiz olarak çalışan danışmanlar gerekli yasal düzenlemeleri yapılmasını istiyorlar ve kadro bekliyorlar. Yüzde 9.45 ile de TBMM kampüsü içerisinde araç parkı konusunda yaşanan sorunlar üçüncü sırada geliyor. Danışmanlarımızın araçları için yeterli bir otopark alanı yok Meclis'te sayın başkan. Bu konuda çok ciddi sıkıntı yaşıyorlar. Bize de yansıyor. Biz de görüyoruz yaşanan bu sıkıntıları."

Arabalarını bıraktıkları yer halkla ilişkiler binasıyla arasında çok fazla mesafe olduğu gibi servis olanağı da yok. Ring sistemi de yok. Böyle uzun mesai saatlerinin olduğu ve yoğun bir çalışma temposu içinde bulunduğumuz Meclis çatısı altında bu sorunun da bir an önce çözülmesi gerekiyor. Bu sendika anketinden çıkan sonuçları dikkate almanız gerektiğini düşünüyorum.”