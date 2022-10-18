EYT'de son durum: Kıdem ve tazminat hesaplaması nasıl yapılır?
EYT tazminat hesaplama, gündemde yer almaya devam ediyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili gündemdeki konular merakla takip edilirken, bunlardan birisi de EYT'lilerin tazminat hesaplaması oluyor.
2022 kıdem tazminatı tavan fiyatı hesaplama ekranıyla birlikte, işten ayrılırken ne kadar kıdem tazminatı alacağınızı kolayca öğrenebilirsiniz.
KIDEM TAZMİNATI NEDİR?
Kıdem tazminatı, işçinin çalışmış olduğu bir şirkette her bir yıla karşılık olarak işçiye çalıştığı yıl kadar toplu olarak ödenen tazminattır.
KIDEM TAZMİNATI TAVAN FİYATI NE KADAR?
Haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanması sonrasında asgari ücrete gelen ara zamla birlikte kıdem tazminatı tavan ücreti de değişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından imzalanan genelge sonrasında Temmuz-Aralık 2022 döneminde Kıdem Tazminatı tavanı 15 bin 371 lira 40 kuruş oldu.
Not: İhbar tazminatı, izin hakları ve yan haklar hesaplanmamıştır.
KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA
Kıdem tazminatı tavanının yükselmesiyle birlikte, çalışanların alacağı tazminatlar da arttı. SGK brütü 15 bin 371 liranın üzerinde olan tüm çalışanlar tavan rakamdan faydalanabilecek. Buna göre; 10 yıl çalışmış bir kişi işten çıkarılırsa, alacağı kıdem tazminatı 153 bin 714 lira olacak.
Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilmektedir.
Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanı sıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatler (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşuluyla ikramiye ödemeleri vb.) de dikkate alınmaktadır.
Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.
HANGİ DURUMLARDA KIDEM TAZMİNATI ALINIR?
Çalışanın işveren tarafından işten çıkarılmış olması gerekiyor.
Çalışanın kendi isteği ile ayrıldığı durumlarda kıdem tazminatı alınamıyor.
Çalışanın kıdem tazminatı alabilmesi için işyerinde 1 yıllık çalışma süresini doldurmuş olması gerekiyor.
Erkeklerde askerlik nedeniyle, kadınlarda evlilik nedeniyle işten ayrılma halinde kıdem tazminatı alınabiliyor.
Çalışan, emekli olduğunda kıdem tazminatını alabiliyor.
3 YIL ÇALIŞAN NE KADAR KIDEM TAZMİNATI ALIR?
Asgari ücretli: 19 bin 266 lira
8000 TL ücret: 23 bin 818 lira
10 bin TL ücret: 29 bin 772 lira
15 bin 371 üstü ücret: 45 bin 764 lira
Not: Hesaplamalarda ihbar tazminatı yoktur, damga verisi düşürülmüştür.
5 YIL ÇALIŞAN NE KADAR KIDEM TAZMİNATI ALIR?
Asgari ücretli: 32 bin 109 lira
8000 TL ücret: 39 bin 696 lira
10 bin TL ücret: 49 bin 621 lira
15 bin 371 üstü ücret: 76 bin 274 lira
10 YIL ÇALIŞAN NE KADAR KIDEM TAZMİNATI ALIR?
Asgari ücretli: 64 bin 219 lira
8000 TL ücret: 79 bin 393 lira
10 bin TL ücret: 99 bin 241 lira
15 bin 371 üstü ücret: 152 bin 547 lira
15 YIL ÇALIŞAN NE KADAR KIDEM TAZMİNATI ALIR?
Asgari ücretli: 96 bin 328 lira
8000 TL ücret: 119 bin 89 lira
10 bin TL ücret: 148 bin 862 lira
15 bin 371 üstü ücret: 228 bin 821 lira
20 YIL ÇALIŞAN NE KADAR KIDEM TAZMİNATI ALIR?
Asgari ücretli: 128 bin 438 lira
8000 TL ücret: 158 bin 786 lira
10 bin TL ücret: 198 bin 482 lira
15 bin 371 üstü ücret: 305 bin 95 lira
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