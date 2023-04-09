Selvi Kılıçdaroğlu'nun kadınlarla diyaloğu gündem oldu: Birbirimizi daha çok dinlemeliydik

Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 22:26

Güncelleme: 09 Nisan 2023 - 22:56

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Rize'de bir takım ziyaretlerde bulunarak yurttaşlarla sohbet etti.

SELVİ KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Selvi Kılıçdaroğlu'nun Ardeşen'de bir kadın ile yaşadığı diyalog sosyal medyada gündem oldu. Gazeteci Nihal Bengisu Karaca'nın paylaştığı görüntülerde Selvi Kılıçdaroğlu'nun söyledikleri dikkat çekti.

'İNŞALLAH BUNDAN SONRA ÖYLE OLMAYACAK'

Selvi Kılıçdaroğlu, diyalog sırasında "Karşılıklı saygı duymak, dinlemek çok önemli. Daha fazla dinlemeliydik. Dinlediğin zaman birçok şey kendiliğinden değişebiliyor. Tam olarak karşı tarafın ne olduğunu anlayabiliyorsunuz. Şimdiye kadar pek öyle olmadı yani. Hiç dinlenmedi. İnşallah bundan sonra öyle olmayacak" ifadelerini kullandı.