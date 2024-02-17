Milletvekilleri belediye başkan adayı olabilir mi? Belediye başkan adayı olan milletvekili istifa eder mi?

31 Mart 2024 yerel seçimlerine sayılı günler kaldı. Siyasi partiler belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ederken bu adayların bazıları mevcut milletvekillerinden gösteriliyor. Peki, milletvekilleri belediye başkan adayı olabilir mi? Belediye başkan adayı olan milletvekili istifa eder mi?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.02.2024 - 15:11
Milletvekilleri belediye başkan adayı olabilir mi? Belediye başkan adayı olan milletvekili istifa eder mi?
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Milletvekilleri belediye başkan adayı olabilir mi? sorusu yurttaşlar tarfından son günlerde araştırılıyor. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde belediye başkan adayı olan isimlerden bazıları milletvekilliği yapıyor. Peki, milletvekili olmak belediye başkan adaylığına engel mi?

MİLLETVEKİLLERİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLABİLİR Mİ? 

Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun'un 17. maddesine göre; milletvekilleri, belediye başkanları, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri ile muhtarlar, görevlerinden istifa etmeden aday olabiliyor.

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"Milletvekilleri, belediye başkanları, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri ile muhtarlar mahalli idareler seçimlerinde adaylıklarını koyabilmek veya aday gösterilebilmek için görevlerinden istifa etmek zorunda değildirler. Milletvekilliği, belediye başkanlığı, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeliği ile muhtarlık bir şahıs uhdesinde birleşemez. Bu görevlerin birisinde bulunanlardan bir diğerine seçilenler, seçim sonuçlarının kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde tercih haklarını kullanırlar. Bu süre içinde tercih haklarını kullanmayanlar seçildikleri yeni görevi reddetmiş sayılırlar."

BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAN MİLLETVEKİLLERİ GÖREVDEN DÜŞER Mİ?

Kamu görevlileri, yargı mensupları, siyasi parti il ve ilçe yöneticileri, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensupları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sendikalar, kamu bankaları, üst birlikler ve bunların üst kuruluşlarının, katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanların aday olabilmek için istifa etmeleri gerekiyor.

YSK, önceki yıllarda, belediye meclisi üyeleri arasından görevlendirilen belediye başkan yardımcıları, milletvekilleri, belediye başkanları, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri ile muhtarların aday olabilmek için veya aday gösterilebilmek için istifa etmesi gerekmediği yönünde karar almıştı.

Aday olacak milletvekillerinin, belediye başkanı seçilmeleri halinde, seçildikten sonraki 15 gün içinde hangi görevi üstleneceklerine dair tercihte bulunması, aksi halde yeni seçildiği görevi reddetmiş sayılması kararlaştırılmıştı.


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