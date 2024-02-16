KA.DER'den yerel seçim kampanyası: Mevcut 1393 Belediye Başkanının Sadece 23’ü Kadın

Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER), yerel seçimlere kısa bir zaman kala eşit temsil için imza kampanyası başlattı. Kampanyada, mevcut bin 393 belediye başkanının yalnızca 23'ünün kadın olduğu belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.02.2024 - 16:21
KA.DER'den yerel seçim kampanyası: Mevcut 1393 Belediye Başkanının Sadece 23’ü Kadın
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KA.DER'in Chang.org üzerinden başlattığı 'eşit temsil ihtiyacı' kamanyasında toplumsal cinsiyet eşitsiziliğine dikkat çekildi. 1930 yılından bu yana sadece 150 kadının belediye başkanı olmasına dikkat çekilirken, mevcut durumda da bin 393 bekediye başkanının sadece 23'ünün kadın olduğu hatırlatldı. 

Kampanya metninde şu ifadeler yer aldı: 

"Biz, kadınlar olarak sadece sayı veya yüzde değiliz; yıllardır bu paradigmadan kurtulmak için mücadele ediyoruz. Bu imkansız değil; birlikte bu hegemonyayı kırabiliriz…. Kadınların siyasette eşit temsilini sağlama sorumluluğu sadece KA.DER, diğer sivil toplum kuruluşları ve kadınlara ait değildir; aktif olarak politik arenada yer alan bütün partilerin kolektif görevidir. Gerçek demokrasi, eşit temsil sağlandığında mümkün olabilir, bu da adil bir yönetim için yol açabilir" diyor. Türk siyasi hayatının kodlarının daha kapsayıcı ve temsilci bir demokrasiyi yansıtacak şekilde evrim geçirmesi gerektiğini anlatıyor ve değişim çağrısında bulunuyor. Herkesi kampanyayı imzalayarak bu amaç için katkıda bulunmaya davet ediyor.


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