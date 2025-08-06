Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ikinci toplantısında gizlilik kararı: MİT Başkanı ve Milli Savunma Bakanı davet edildi

Terör örgütü PKK’nin fesih kararı ve silah bırakmasının ardından yürütülecek süreçte gerekli yasal düzenlemeler için TBMM’de kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu dün ilk toplantısını yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, komisyondaki siyasi parti temsilcileri de konuştu. Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı devam etti.

Komisyonda, AK Parti’den 21, CHP’den 10, DEM Parti’den 4, MHP’den 4, Yeni Yol Grubu’ndan 3, HÜDA PAR’dan 1, Yeniden Refah Partisi’nden 1, TİP’den 1, EMEP’ten 1, Demokratik Sol Parti’den 1 ve Demokrat Parti’den 1 milletvekili bulunuyor. 3 üye ayrılan İYİ Parti ise komisyona katılmıyor.

Yaklaşık sekiz saat süren ve komisyonun adının da belirlendiği dünkü toplantıda, TBMM Başkanlığı'nın komisyona sunduğu taslak ele alındı. Komisyonun çalışma usul ve esaslarını içeren taslak, bazı maddelerinde üyelerin itirazı üzerine değişiklik yapılarak kabul edildi.

İÇİŞLERİ, MSB VE MİT KOMİSYONU BİLGİLENDİRECEK

Toplantının bitmesinin ardından TBMM’nin sosyal medya hesabından yazılı bilgilendirme yapıldı. Buna göre, Komisyon, 8 Ağustos Cuma günü saat 14.00’de yeniden toplanacak. Toplantıya, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, kurumları adına yürüttükleri çalışmalar ve güncel gelişmeler hakkında komisyonu bilgilendirmek üzere davet edildi.

Edinilen bilgilere göre, her ne kadar dün kabul edilen komisyonun çalışma usul ve esaslarında "komisyonun yazılı basına açık olacağı" belirtilse de ikinci toplantıya İçişleri Bakanı Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Güler ve MİT Başkanı Kalın'ın davet edilmesi nedeniyle bu toplantının "basına kapalı yapılması" kararı alındı. Komisyonun usul esaslarında yer alan "Kapalı yapılması kararlaştırılan toplantıların tutanakları gizli olacak" maddesi gereği bu toplantının tutanakları da gizli tutulacak.

KOMİSYONDA NELER KONUŞULACAK?

Terör örgütü PKK’nın fesih kararı ve silah bırakmasının ardından yürütülecek süreçte gerekli yasal düzenlemelerin ele alınacağı Komsiyon, ihtiyaç duyulan kanuni düzenlemeleri tespit edip kanun teklifi taslaklarına yönelik çalışmalar yapacak ve kamuoyunun Komisyon çalışmalarına dair bilgilendirilmesini sağlayacak. Bu amaçlarla ağustos ve eylül ayı boyunca bir istişare yürütülecek. Komisyonun yapacağı hazırlıklar ve yasal düzenleme önerilerinin, TBMM'nin 1 Ekim'de açılmasıyla yasa tekliflerine dönüştürülmesi bekleniyor.

Komisyonda gerekli kanunların çerçevesi hazırladıktan sonra bunlar ilgili ihtisas komisyonlarında görüşülerek, yasa tekliflerine dönüştürülecek. Bu kapsamda komisyonun Terörle Mücadele Yasası, Türk Ceza Kanunu ve Ceza İnfaz Yasası gibi düzenlemelerle ilgili çalışması bekleniyor.