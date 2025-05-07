Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim sistemini 'yine' değiştiriyor! Lise için masada 3 model: Zorunluluk kalkacak mı?
Yandaş Sabah gazetesinin aktardığına göre Milli Eğitim Bakanlığı, uzun süredir konuşulan 4 yıllık zorunlu lise eğitimi ile ilgili düzenleme yapılmasını gündemine aldı. Buna göre ders yoğunluğunun daha az olacağı esnek bir lise eğitimi üzerinde çalışıldığı, Bakanlığın önünde 3 model olduğu öğrenildi. 3+1 modeli, 2+2 modeli ve yaş modeli. İşte ayrıntılar...
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), zorunlu lise eğitimine esneklik getirmeyi hedefleyen yeni modeller üzerinde çalışıyor.
Masada 3 model bulunuyor: Lise eğitiminin 3+1 veya 2+2 olarak yeniden yapılandırılması, zorunlu eğitimin 16 yaşında sonlandırılması ya da lise eğitiminin tamamen isteğe bağlı hale getirilmesi...
Yapılacak değişikliklerle sınav odaklı sistemin baskısı azaltılırken, öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimlerine odaklanan daha esnek bir eğitim modeli hedefleniyor. Bu önerilerin, Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısında değerlendirilmesi bekleniyor.
BAKANLIK ÇALIŞMALARA BAŞLADI
MEB, uzun süredir tartışılan zorunlu lise eğitimini gündemine aldı.
İktidara yakın Sabah'ta yer alan habere göre 4+4+4 şeklindeki 12 yıllık zorunlu eğitimin son 2 yılına, yani lise 3 ve 4'üncü sınıf zorunlu eğitime daha esnek bir model getirmek için çalışmalara başlandığı öğrenildi. Yapılacak değişikliklerle, eğitimi şekillendiren ve baskılayan merkezi sınavların etkisinin azaltılması hedefleniyor.
Verilen öneri ve görüşler doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı’nın gündeminde 3 model yer alıyor:
3+1 MODELİ
Lise eğitiminin '3+1' olması ve ilk 3 yılın zorunlu eğitim kapsamında, son 12'nci sınıfın ise üniversite sınavına hazırlık yılı olarak yapılandırılması, lise eğitiminin 3 yıla düşürülmesi ve bunun sonunda öğrencilere diploma verilmesi.
2+2 MODELİ
Bu modelde, 10'uncu sınıfı yani ilk 2 yılı bitiren öğrencilere lise diploması verilecek, akademik anlamda ilerlemek isteyenler lise eğitimine devam edecek ve 2 yıl daha eğitim alacak.
YAŞ MODELİ
Lise eğitiminde zorunlu eğitimini yaş temelli olarak yapılandırılması da öneriler arasında yer alıyor. Burada 16 yaşını bitirenlerin zorunlu eğitimden çıkarılması öneriliyor. Diğer bir öneri ise lise eğitiminin bütünüyle zorunluluktan çıkarılması.
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