Milli Eğitim Bakanlığı önünde öğretmenlere polis müdahalesi: Gözaltılar var

Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı önünde oturma eylemi yapmak isteyen mülakat mağduru öğretmenlere polis müdahale etti.

Milli Eğitim Bakanlığı önünde öğretmenlere polis müdahalesi: Gözaltılar var
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 15.04.2025 - 17:12

Ankara’da mülakat mağduru öğretmenlerin Milli Eğitim Bakanlığı binası önünde yapmak istediği eyleme polis müdahale etti.

Oturma eylemi yapmak isteyen gruba polisin sert müdahalesi sırasında öğretmenlerden fenalaşanlar oldu.

Polis müdahalesinde gözaltına alınanların da olduğu öğrenildi. 


Etiketler: #milli eğitim bakanlığı

İlgili Haberler

Öğretmenler sürgün edildi: Vefa Lisesi öğrencileri oturma eylemi yaptı

Öğretmenler sürgün edildi: Vefa Lisesi öğrencileri oturma eylemi yaptı
Kadıköy Anadolu Lisesi'nde öğrenciler öğretmenleri için ayakta

Kadıköy Anadolu Lisesi'nde öğrenciler öğretmenleri için ayakta
Özel kolejde maaş alamayan öğretmenler iş bıraktı: Veliler okulu protesto etti

Özel kolejde maaş alamayan öğretmenler iş bıraktı: Veliler okulu protesto etti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler