Milli Eğitim Bakanlığı önünde öğretmenlere polis müdahalesi: Gözaltılar var
Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı önünde oturma eylemi yapmak isteyen mülakat mağduru öğretmenlere polis müdahale etti.
Ankara’da mülakat mağduru öğretmenlerin Milli Eğitim Bakanlığı binası önünde yapmak istediği eyleme polis müdahale etti.
Oturma eylemi yapmak isteyen gruba polisin sert müdahalesi sırasında öğretmenlerden fenalaşanlar oldu.
Polis müdahalesinde gözaltına alınanların da olduğu öğrenildi.
Etiketler: #milli eğitim bakanlığı
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan ‘Hani dosyanız çok güçlüydü’ dedi
- İmamoğlu'nun diplomasını iptal eden akademisyen
- İşte CHP ile AKP arasındaki fark!
- 'İmamoğlu' davasının kaç yıl süreceğini açıkladı
- Biri uzaklaştırdı, diğeri tatil ilan etti
- İmamoğlu: 'Yeter sürekli aldatıldığınız!'
- 'İvedilikle karara bağlanmalı'
- CHP birinci, fark açık!
- AKP'liler 'isim değişikliğine' tepki gösterdi
- Kurultay soruşturmasında 86 kişinin ifadesi alınacak