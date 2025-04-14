Öğretmenler sürgün edildi: Vefa Lisesi öğrencileri oturma eylemi yaptı

MEB tarafından ‘proje okulu’ olarak tanımlanan liselere yeni öğretmen atamaları gerçekleşmesine yönelik tepkiler sürüyor. İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli noktalarında okullarda öğrenciler eylem yapıyor. Eylemlerin İstanbul'daki bir adresi de Vefa Lisesi oldu.

Öğretmenler sürgün edildi: Vefa Lisesi öğrencileri oturma eylemi yaptı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 14.04.2025 - 10:46

Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı, “2025 Yılı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme” sonuçları 8 Nisan’da açıklandı. 

Eğitim sendikaları ve öğrenciler başta olmak üzere söz konusu atamalara tepki gösterdi. 

Eğitimciler atamaların ‘keyfi’ yapıldığını, sürecin tamamen siyasi ve idari takdirle yürütüldüğü belirterek iptal edilmesi çağrısında bulundu.

VEFA LİSESİ ÖĞRENCİLERİ OTURMA EYLEMİNDE

Öğrenciler de duruma tepki göstermek için okullarda eylem yapmaya başladı.

Bianet'in kaydettiği görüntülere göre; İstanbul'da Vefa Lisesi öğrencileri de öğretmenlerine destek olmak amacıyla okul bahçesinde oturma eylemi yaptı.

Oturma eylemi yapan Vefa Lisesi öğrencilerine, mezunlar okul binası önünde destek verdi.

TİP'Lİ SERA KADIGİL'DEN DESTEK

TİP İstanbul Milletvekili ve Vefa Lisesi mezunu Sera Kadıgil de, oturma eylemi yapan Vefa Lisesi öğrencilerine kapıdan destek verdi.


Etiketler: #Vefa Lisesi

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