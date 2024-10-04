Okul servisinin altında ezilen öğrenci hayatını kaybetti: MEB 'müfettiş' görevlendirdi

Yayınlanma: 04.10.2024 - 13:54

Güncelleme: 04.10.2024 - 13:54

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Ekili kırsal Mahallesinde yaşandı.

Saygın Ortaokulunda okuyan 13 yaşındaki Beyza Tekin, yaklaşık 1 buçuk kilometre uzakta bulunan Ekili kırsal Mahallesindeki evine gitmek için okul bahçesindeki servis minibüsüne bindi.

Mehmet C. isimli servis sürücüsü, bütün öğrencileri aldıktan sonra evlerine bırakmak için yola çıktı.

KAZANIN ŞEKLİ ARAŞTIRILIYOR

İddiaya göre servis minibüsü Ekili kırsal Mahallesi girişine geldiğinde aracın içerisindeki Beyza Tekin, nasıl olduğu henüz belirlenemeyen bir şekilde aracın altında kalarak ezildi.

Ağır yaralanan kız öğrenci, Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Doktorların müdahale ettiği öğrenci kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

MAHALLEDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Kaza sonrası servis sürücüsü gözaltına alınırken olayın yaşandığı mahallede jandarma ekipleri yoğun güvenlik önlemleri aldı.

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Ceset, yapılan otopsinin ardından mahalle mezarlığına defnedilirken Milli Eğitim Bakanlığı olayın araştırılması için bir müfettiş görevlendirdi.

Suruç Kaymakamı Adem Balkanlıoğlu, acılı baba Kadir Tekin’e taziye ziyaretinde bulunarak olayın detaylı bir şekilde araştırıldığını söyledi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.