Milli Eğitim Bakanlığı'nda devir teslim töreni
Yeni Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, görevi törenle Mahmut Özer'den teslim aldı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam yeni kabineyi açıklamasının ardından devir teslim törenleri devam ediyor.
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin, Mahmut Özer'in yerine Milli Eğitim Bakanı olarak atandı.
Yeni Milli Eğitim Bakanı Tekin görevi törenle Mahmut Özer'den devraldı.
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