Ali Babacan'dan Erdoğan'a Emniyet Genel Müdürlüğü çağrısı: 'Çık ve gereğini yap!..'
DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Mustafa Yeneroğlu ile bir emniyet amiri arasında yaşanan tartışmaya ilişkin açıklaması üzerinden AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösterdi.
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağına ilişkin açıklamasına bugün sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.
Babacan, Erdoğan’a hitaben, “Sayın Erdoğan, çık ve gereğini yap. Bugün devlet kurumları vatandaşı tehdit ediyorsa bu, sen ve sana bağlı bakanın hukuk tanımazlığı yüzündendir” dedi.
Babacan, Emniyet’in ve Yeneroğlu’nun açıklamalarını alıntıladığı paylaşımında, Erdoğan’a şöyle seslendi:
- Bir polisin yaptığı edepsizliği ve hukuksuzluğu tüm Emniyet teşkilatına mal eden bu açıklama, ülkem adına bir utanç vesikasıdır. Sayın Erdoğan, çık ve gereğini yap. Bugün devlet kurumları vatandaşı tehdit ediyorsa bu, sen ve sana bağlı bakanın hukuk tanımazlığı yüzündendir.
Bir polisin yaptığı edepsizliği ve hukuksuzluğu tüm Emniyet teşkilatına mal eden bu açıklama, ülkem adına bir utanç vesikasıdır!— Ali Babacan (@alibabacan) June 19, 2022
Sayın Erdoğan çık ve gereğini yap!
Bugün devlet kurumları vatandaşı tehdit ediyorsa bu; sen ve sana bağlı bakanın hukuk tanımazlığı yüzündendir! https://t.co/43cNLL875U
NE OLMUŞTU?
Ankara Kızılay’da Somalililer tarafından işletilen ve daha önce polis baskısıyla tabelasını defalarca değiştiren Saab Cafe’nin kendi adıyla yaptırdığı tabelasının dünkü açılış töreninde bir emniyet amiriyle DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu arasında tartışma çıkmıştı.
Yeneroğlu, açılış sonrası tabelanın kaldırılmasını isteyen emniyet amirine, "Kızılay’ın göbeğinde ırkçılık yapıyorsunuz, hukuksuz talimatları uygulamayacaksınız, haddinizi bileceksiniz, saygısızlık, terbiyesizlik yapmayacaksınız" demişti. Emniyet amiri ise Yeneroğlu’na, "Susar mısın? Sen haddini bileceksin, parmağını sallamayacaksın bana. Senin gibi tiplerin ne olduğu belli. Ahlâksız sensin lan, adam gibi konuş" diye karşılık vermişti.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin bugün yaptığı yazılı açıklamada, "Söz konusu milletvekili hakkında görevi başındaki memura yönelik tahrik, hakaret ve tehdit gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulacaktır" denilmişti.
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