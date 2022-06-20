Türkiye Raporu’nda yurttaşa, Gezi’de cami yakıldığını düşünüp düşünmedikleri soruldu: Yüzde 59 Erdoğan’a inanmıyor

20 Haziran 2022 Pazartesi, 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Kızılcahamam kampında Gezi eylemlerine yönelik “Bunları savunan zihniyetten hiçbir şey olmaz. Polis araçlarımız, camilerimiz yakıldı” sözlerinin ardından Türkiye Raporu Haziran 2022 ayı anketinde yurttaşa Gezi’de cami yakıldığını düşünüp düşünmediklerini sordu.

Araştırma haziran ayının ilk haftasında Türkiye çapında bin 500 kişi ile bilgisayar destekli telefon görüşmesi (CATI) yöntemi ile yapıldı. Katılımcıların yüzde 59’u gezi parkı protestoları sırasında cami yakıldığını düşünmediğini söylerken cami yakıldığını düşünenlerin oranı yüzde 16’da kaldı.

TABANINI İKNA EDEMEDİ

Araştırmanın öne çıkan bir diğer sonucu ise ankete katılan AKP seçmeninin yüzde 43.5’inin ve MHP seçmeninin yüzde 56.4’ünün Gezi protestoları sırasında cami yakıldığını düşünmediklerini ifade etmesi oldu.

Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki anket sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Selçuki, iktidarın ekonomi kötüleştikçe belirli konular üzerinden muhalefeti suçlu ilan etmeye çalıştığını söyledi.

Selçuki, “Ekonomik koşullar kötüleştikçe hem kendisinden ayrılan kitleyi eve geri getirmek için hem de daha fazla kayıp vermemek için iktidar, başta Gezi olmak üzere belirli konular üzerinden geniş muhalefeti kriminalize etmeye çalışmaktadır. Bu sayede düzelmeyen ekonomik koşullara rağmen muhalefetin üzerine giydirilen bu “suçlu” elbisesi ile kendi seçmeninin muhalefet partilerini desteklemesinin önüne geçmeye çalışmaktadır. Ancak sonuçlarımız gösteriyor ki Gezi özelinde bu stratejinin pek karşılığı yok” ifadelerini kullandı.