Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e geldi.

AA
Yayınlanma: 15.06.2023 - 04:56
Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak
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Bakan Güler'i, Melsbroek Havalimanı'nda Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Zeki Levent Gümrükçü, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Bekir Uysal, Türkiye Askeri Temsilciliği Başkanı Korgeneral Göksel Kahya ile Belçikalı yetkililer karşıladı.

NATO Karargahı'nda yarın yapılacak Savunma Bakanları Toplantısı'na Türkiye'yi temsilen katılacak Bakan Güler, oturumlarda yer alacak, ikili görüşmelerde bulunacak.


Yaşar Güler Milli Savunma Bakanı NATO

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