Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Adana'ya yeni Patriot konuşlandırılıyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ABD ve İsrail'in saldırılarının ardından İran'ın bölge ülkelerindeki ABD üslerini hedef almasıyla gündem haline gelen Türkiye'deki üslerin durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, 13 Mart'ta İran tarafından Türk hava sahasına ateşlenen balistik mühimmatın NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hâle getirildiği hatırlatıldığı, olayla ilgili incelemenin devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca "Hava sahamızın ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla millî düzeyde alınan tedbirlerin yanı sıra, Adana’da konuşlu mevcut İspanya PATRIOT sistemine ilave olarak, Ramstein/Almanya’daki Müttefik Hava Komutanlığı tarafından görevlendirilen bir PATRIOT sistemi daha Adana’da konuşlandırılmaktadır" denildi

"İSRAİL İSTİKRARSIZLIĞI DERİNLEŞTİRİYOR"

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına yer verilmeyen açıklamada, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları değerlendirildi. İsrail'in bölgesel istikrarsızlığı tetiklediği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"İsrail’in, uluslararası ve insancıl hukuku ciddi bir şekilde ihlal ederek Lübnan’a gerçekleştirdiği saldırılar ve başlattığı kara harekâtı, bölgesel istikrarsızlığı daha da derinleştirmektedir. Diğer yandan İsrail, Gazze’de varılmış olan ateşkesi ihlal etmeye ve mübarek ramazan ayında Müslümanların ibadet hakkının engellenmesi dâhil olmak üzere Batı Şeria’ya yönelik baskılarını sürdürmeye devam etmektedir. Lübnan’ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik desteğimizi vurguluyor, İsrail’in; Filistin halkına uyguladığı baskıların sona erdirilmesi hususunda uluslararası toplumun sorumluluğunu yerine getirmesi çağrımızı yineliyoruz."

Açıklamada, "Orta Doğu’da masum sivillerin hayatını kaybetmesine neden olan, bölgesel istikrar ve güvenliği her geçen gün daha fazla zedeleyen çatışmaların bir an önce sona ermesini temenni ediyor, küresel ekonomi ve enerji arzı üzerinde ciddi olumsuz etkiler yaratan Hürmüz Boğazı’nın yeniden güvenli ve kesintisiz şekilde işlerlik kazanmasının büyük önem taşıdığını vurguluyoruz" denildi.

İNCİRLİK İÇİN BİR KEZ DAHA 'TSK KONTROLÜNDE' VURGUSU

Adana'da bulunan İncirlik üssüne ilişkin de açıklama yapan MSB, buradaki tüm faaliyetlerin Türkiye'nin egemenlik hakları doğrultusunda icra edildiğini yeniden vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"NATO ve ikili anlaşmalar temelinde ABD, İspanya, Polonya ve Katar’a ait askerî personel İncirlik’te görev yapmaktadır. Bu unsurlar NATO’nun Türkiye’ye yönelik güvence tedbirleri kapsamında hava savunma, muhabere destek ve muharebe hizmet destek görevleri icra etmektedir. İncirlik, Türkiye Cumhuriyeti’nin mülkiyetinde ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin kontrolünde bulunan bir askerî üssüdür. Üs Komutanlığında yürütülen tüm faaliyetler Türkiye’nin egemenlik hakları ve millî mevzuatı doğrultusunda icra edilmektedir."