MSB 'İncirlik Üssü Türkiye'nin' dedi ama... TRT'nin bu haberleri ne olacak?

13.03.2026 11:18:00
Haber Merkezi
Milli Savunma Bakanlığı İncirlik Üssü'nün Türkiye'ye ait olduğunu vurgulayan bir açıklama yaptı. TRT World'de ise geçmişte üssün ABD için stratejik önemini vurguladığı ve üste ABD'ye ait nükleer bombaların bulunduğuna dair haberlerin yayınlandığı görüldü.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasının ardından Tahran yönetiminin çevre ülkelerdeki ABD üslerini hedef alan saldırılara başlaması, Adana'da bulunan İncirlik Üssü'nün durumunu yeniden tartışma konusu haline getirdi. 

28 Şubat'tan bu yana, Türkiye'ye yöneldiği ve İran'dan ateşlendiği iddia edilen iki füzenin NATO tarafından havada imha edildiği duyurulmuştu. İran'dan da "Füze ateşlemedik" açıklaması gelmişti.

Dün ise Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü, "İncirlik bir Türk üssüdür. Üzerindeki tüm tesisleri ile mülkiyeti Türkiye Cumhuriyeti'ne aittir. Üs komutanı Türk tuğgeneralimizdir. Orada Amerikan askerlerinin olması Amerikan üssü olduğu anlamına gelmez" ifadeleri yer alan bir açıklama yaptı. 

Tartışmalar sürerken, kamu televizyonu TRT'nin uluslararası televizyon kanalı TRT World'un internet sitesinde "Why are US military bases in Turkey so crucial for Washington" başlığıyla (Türkiye'deki Amerikan askeri üsleri Vaşington için neden çok önemli?) yayınlanan haber dikkat çekti.

16 Aralık 2019'da yayınlanan ve İncirlik Üssü'nün fotoğrafı kullanılan haber, sosyal medya platformu X'ten "Ankara's suspicions over Washington's intent to be a committed NATO ally have increased ever since the US Senate considered imposing sanctions against Turkey" (ABD Senatosu'nun Türkiye'ye yaptırım uygulama olasılığını değerlendirmesinden bu yana, Ankara'nın Washington'ın NATO'ya bağlı bir müttefik olma niyetine dair şüpheleri arttı) ifadeleriyle paylaşıldığı görüldü. 

Image

Ancak bugün artık habere ulaşılmak istendiğinde "Aradığınız sayfa burada değil" uyarısıyla karşılaşılıyor. 

Image

"ABD'NİN NÜKLEER SİLAHLARI VAR"

Yine TRT World'de 24 Aralık 2020'de yayınlanan ve Türkiye'nin İncirlik Hava Üssü'nde bulunan insansız hava aracıyla ilgili soruşturma başlattığına dair bir haberde de üssün ABD'ye ait olduğu ve üste nükleer bombaların bulunduğu açıkça ortaya konuluyor. 

Image

"ABD'nin Türkiye'deki askeri üsleri Washington için neden bu kadar önemli?" sorusuna yanıt aranan haberin ayrıntısında İngilizce şu ifadeler yer alıyor:

"11 Eylül saldırılarının ardından, üs aynı zamanda Washington'ın Afganistan'daki Kalıcı Özgürlük Operasyonu'nun da başlıca odak noktalarından biri olmuştu. 

2014'ten beri bu üs, Suriye ve Irak'ta DEAŞ'a karşı operasyonlar yürütmek için kullanılıyordu. 

Düzenli askeri görevlerin ötesinde, İncirlik üssü hangarlarında en az 50 adet B61 nükleer bombası barındırarak Washington ve NATO için stratejik önemini ortaya koymaktadır.

Bu üs, Soğuk Savaş'tan bu yana Belçika, Almanya, İtalya ve Hollanda ile birlikte ABD nükleer silahlarını barındıran benzersiz yerlerden biri olmuştur."

