‘MİT Başkanı Suriye’ye eli boş gitmemiş’

Yayınlanma: 27.12.2024 - 16:33

Güncelleme: 27.12.2024 - 16:33

TBMM Adalet Komisyonu’nda önceki gün “Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi” görüşüldü. Komisyon üyesi ve CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, görüşmede serbest bırakılan IŞİD’lileri eleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2016’da Atatürk Havaalanına yönelik terör saldırısı sonrası söylediği “Bunların İslam’la falan alakası yok, bunların yeri cehennemlik” sözlerini anımsatan Alp, şu ifadeleri kullandı:

“Atatürk Havaalanı’nda 45 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 236 vatandaşımızın yaralandığı bir saldırı yaşanmıştı. IŞİD’li teröristler tarafından bizim havaalanımıza bir saldırı yapıldı. Bu sanıklar yerel mahkemede 46 kere müebbet hapis cezası almıştı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi 12 Aralık günü bu sanıklara verilen cezayı bozdu ve sanıkların da tahliyesine karar verdi.

Yargılama sırasında anlaşılmıştı ki bu saldırıyı yapanlar Suriye’nin Rakka kentinden gelmişlerdi. 12 Aralık günü MİT Başkanımız Suriye’ye gitmişti, tam da bu kararın verildiği gün. Emevi Camisi’nde namazını kıldı. Aynı gün anlaşılıyor ki, eli boş gitmemiş, siyasallaşmış yargının bir kararını da kendisiyle beraber götürmüş ve IŞİD’li teröristlerin tahliye kararı da her ne hikmetse aynı güne denk gelmiş.”

‘YARGITAY HÂKİMLERİ GİBİ HÂKİMLER YETİŞTİRİLMESİN’

Akademiye ilişkin Alp, “Akademinin Yargıtay 3. Ceza Dairesi hâkimleri gibi hâkimler yetiştirmemesini talep ediyoruz, bekliyoruz. Bu Yargıtay 3. Ceza Dairesi, biliyorsunuz, kısa zaman önce de Anayasa Mahkemesi kararına uyulmamasına dair bir kararı veren Yargıtay dairesidir” dedi. Muhalefet milletvekilleri komisyonda asgari ücreti de eleştirdi.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ise “torba yasa” anlayışını eleştirerek; “Uzun zamandan beri ilk defa bir kanun teklifinde torba yasa olmayan bir teklif önümüzde. Ne güzel; Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi... İçine bakıyorum, acaba bir şey var mı? İçinde bir şeker var mı ya da Türkiye’nin siyasi ya da ekonomik durumunu etkileyecek ya da belirli kesimlere belirli rant sağlayacak bir nokta var mı? Bulamadım. Bu nedenle, bize, bu komisyona gelen ilk defa torba yasa dışında gelen bir teklif oldu. Bu açıdan bundan sonra da gelecek tekliflerin böyle olmasını CHP Grubu olarak diliyoruz arkadaşlar” ifadelerini kullandı.

YASA TEKLİFİ KABUL EDİLDİ

Komsiyon toplantısının sonunda ise “Türkiye Adalet Akademisi Kanun Teklifi” kabul edildi. Teklifle, Türkiye Adalet Akademisi’nin kamu tüzel kişiliğini haiz, bilimsel, idari ve mali özerkliği olan, özel bütçeli ve Adalet Bakanlığı’yla ilgili olması öngörülüyor. Akademinin mevcut teşkilat yapısı gözetilerek, akademinin idari kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik önemli düzenlemelere yer veriliyor. Teklifle meslek öncesi ve meslek içi eğitim ve öğretim programlarının yıllık eğitim planı dâhilinde düzenleneceği hüküm altına alınıyor. Ayrıca adalet hizmeti sunan diğer kişilerin de eğitim ve öğretim ihtiyacı nazara alınarak Akademi’de bu kişilere yönelik hizmet içi eğitim programı düzenlenmesi öngörülüyor.