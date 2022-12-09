MİT TIR'ları davasında karar: 6 isme daha hapis cezası

09 Aralık 2022 Cuma, 15:51

Adana ve Hatay'da MİT'e ait tırların durdurulmasını ve aranmasını organize ettikleri iddiasıyla yargılanan 9 sanıkla ilgili davada karar verildi.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada savcı, esasa ilişkin mütalaasında, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre sanık Berkant Aydın'ın "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına, sanıklar Abdurrahman Özdemir, Arif Danacı ve Nurettin Oruç'un "Devletin güvenliğiyle iç ve dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken faaliyetlerini temin ve bunları ifşa etme" suçundan 18'er yıla kadar, sanıklar Kaan Kürşat Karaahmetoğlu ve Halil Alp'in "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri temin etme" suçundan 8'er yıla kadar, Danacı ve Karaahmetoğlu'nun ayrıca "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Savcı, mütalaasında sanıklardan Hasan Ülker'in "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını, sanıklar Soner Yıldırım ve Yasin Yalçınkaya hakkında ise "mükerrer yargılama" olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesini istedi.

Nurettin Oruç, savunmasında, suçlamaları kabul etmediğini belirterek beraatini istediğini belirtti. Diğer sanıklar da FETÖ üyesi olmadıklarını, Adana ve Hatay'da MİT tırlarının durdurulması ve aranmasını organize etmediklerini savunarak beraat talebinde bulundu.

SANIKLARDAN 6'SINA CEZA VERİLDİ

Mahkeme heyeti, Nurettin Oruç'u "Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri temin etmek" suçundan 8 yıl, "Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklamak" suçundan 10 yıl olmak üzere toplamda 18 yıl, sanık Halil Alp'i "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl 6 ay, "Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri temin etmek" suçundan 6 yıl olmak üzere toplamda 16 yıl 6 ay, sanık Abdurrahman Özdemir'i "Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri temin etmek" suçundan 5 yıl, "Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklamak" suçundan ise 5 yıl 10 ay olmak üzere toplamda 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan sanık Berkant Aydın'ı 10 yıl 6 ay, Hasan Ülker ve Arif Danacı'yı da 8 yıl 9'ar ay hapis cezasına mahkum etti.

Sanık Kaan Kürşat Karaahmetoğlu'nun ise üzerine atılı suçları işlediğinin sabit olmaması gerekçesiyle beraatine, sanıklar Soner Yıldırım ve Yasin Yalçınkaya hakkında ise "mükerrer yargılama" olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verildi.

Mahkeme heyeti ayrıca, sanık Berkant Aydın hakkında tutuklanmak üzere yakalama emri çıkarılmasına da hükmetti.