Sayıştay raporunda ortaya çıktı: MİT'in harcaması 1,5 milyar lirayı geçti

05 Ekim 2022 Çarşamba, 13:48

Sayıştay’ın, MİT’in 2021 yılı hesaplarına ilişkin denetim raporu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na gönderildi. Buna göre MİT’in bir yıllık gideri 2 milyar 690 milyon 852 bin 896 lira oldu. Bu giderin, yüzde 48,56’sı istihbarat personelinin giderleri için harcandı.

Rapordaki tabloya göre MİT, 2021 yılında istihbarat personeli için bütçeden 1 milyar 512 milyon 790 bin 323 lira harcadı. Personel için “Sosyal Güvenlik Kurumu’na Devlet Primi Giderleri” kaleminde ise 2021 yılında 153 milyon 571 bin 640 lira ödenek ayrıldı.

MİT'in 2019 yılındaki istihbarat personeli harcaması 1 milyar 142 milyon 740 bin lira, 2020 yılındaki istihbarat personeli harcaması ise 1 milyar 319 milyon 781 bin liraydı. 2021 yılı istihbarat personeli harcaması da eklendiğinde MİT'in son üç yıldaki istihbarat personeli harcaması 3 milyar 975 milyon 311 bin lirayı buldu.

MİT’in 2021 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu’na devlet primi giderleri 153 milyon 571 bin lira, sağlık primi ödemeleri 46 milyon 312 bin lira, mal ve hizmet alımı gideri 727 milyon 491 bin 743 lira, tüketime yönelik mal ve malzeme alımı gideri 116 bin 892 lira, su ve temizlik malzemesi alımı gideri 5 bin 446 lira, enerji alımı 111 bin 446 lira oldu.