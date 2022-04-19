Mithat Sancar da aralarında: TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın da arasında bulunduğu 10 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu.
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığı tarafından "Gelen Kağıtlar" listesinde yayımlanarak Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.
Fezlekeleri komisyona sevk edilen milletvekilleri arasında HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da bulunuyor. Sancar'ın yanı sıra fezlekeleri Karma Komisyon'a sevk edilen milletvekilleri şöyle:
"HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Bağımsız Muş Milletvekili Mensur Işık, DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız."
Gelen fezlekeler arasında Salihe Aydeniz ile Remziye Tosun'un iki dosyası bulunuyor.
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