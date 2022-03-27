DEVA Partisi'nden HDP açıklaması: Asla meydan vermeyeceğiz

27 Mart 2022 Pazar, 15:47

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Sözcüsü İdris Şahin, KRT TV’de dün yayınlanan Haftanın Panoraması programında Semra Topçu'nun sorularını yanıtladı

İdris Şahin, AKP ve MHP tarafından hazırlanan ve seçim mevzuatında değişiklik öngören kanun teklifine ilişkin "İktidar partileri, 2018’de yaptıkları düzenlemeye göre hem cumhurbaşkanlığı seçimini kazanamayacaklarını hem de parlamentoda gerekli çoğunluğu elde edemeyeceklerini anladıkları için bu düzenlemeyi yapıyorlar. Ancak şunun farkında değiller. 2018’deki göstergelerin hiçbiri bugün itibariyle sahada yok. İktidar partileri inişte, muhalefet partileri çıkışta. Dolayısıyla bu masa başında yapılan mühendislik faaliyetlerinin hiçbiri sandıkta karşılığını bulmayacak. Onlar, kendi kazdıkları kuyuya kendileri düşecek" dedi.

"HDP ÜYE VEREMEYECEK"

Teklifin yeni kurulan partilerin önünü kesmek için yapılmış bir düzenleme olduğunu savunan Şahin, "Evveliyatında seçimlere girmiş olan ana muhalefet partisinin ve yahut da İYİ Parti’yi doğrudan mağdur edebilecek bir düzenlemeden burada bahsetmek mümkün değil. Sadece sandık kurulları ile alakalı eğer bir düzenleme olursa o da HDP’yi doğrudan ilgilendiriyor. Çünkü son seçimde en yüksek oyu almış beş siyasi parti sandık kurullarına temsilci gönderebiliyor. HDP kapatılırsa bu takdirde o sandık kurullarına üye veremeyecek. Orada bir mühendislik faaliyeti düşünebilirler; Doğu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde. Ona dair de önlemini herkes alacaktır. Bizim burada HDP adına filan konuşacak bir pozisyonumuz söz konusu değil. Ama biz, demokrasi adına böyle bir yanlışlığa asla meydan vermeyeceğimizi, dolayısıyla seçimlerin ruhuna aykırı kim bir davranış sergilerse karşısında duracağımızı özellikle ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.

"MASAYA YÜKÜMLÜLÜĞÜMÜZÜ BİLEREK OTURDUK"

"DEVA Partisi açısından bu yapılan düzenleme, safları daha da sıklaştırmamız gerektiğini bize hissettirdi" diyen Şahin, sözlerini "Bizim açımızdan şunu özellikle ifade edeyim; biz, o masaya oturmadan önce kendi içimizde çok derin tartışmalar yaptık. Oturalım mı, oturmayalım mı? Ama oturduktan sonra artık kendi irademizle bundan sonraki süreci yürütemeyiz. Bir kolektif akılla, oradaki altılı masadan çıkacak karara göre yol yürümekle yükümlü olduğumuzu bilerek oturduk. Şu an o sinerjiyle hareket ediyoruz. Bu yasa teklifi ile kazdıkları kuyuya önce Milliyetçi Hareket Partisi, arkasından da iktidar partisi AK Parti düşecek" diyerek tamamladı.