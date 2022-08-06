Mithat Sancar HDP Diyarbakır mitinginde konuştu: Bu iktidar gidiyor, gidicidir

06 Ağustos 2022 Cumartesi, 23:31

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Diyarbakır’da “Çözüm Biz’de, savaşa ve sömürüye hayır” sloganıyla miting düzenledi.

İstasyon Meydanı’nda düzenlenen mitinge HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDP’li milletvekillerinin yanı sıra sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

Sputnik Türkiye'den Sertaç Kayar'ın haberine göre, miting başlamadan önce HDP'lilerin sahne tarafında açmak istediği ve üzerinde tutuklu siyasetçi Aysel Tuğluk'un fotoğrafının olduğu "Hasta tutsaklara özgürlük" pankartını polis engellemek isteyince kısa süreli gerginlik yaşandı. Görüşmelerin ardından pankarta izin verildi.

"HDP’Yİ BİTİRECEKLERİNİ SANANLAR, BU İRADEYİ GÖRSÜNLER"

Mitingde konuşan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar güncel siyasi gelişmeleri değerlendirdi. Sancar konuşmasına “Özgürlük için buradayız barış için buradayız, adalet için buradayız dediniz. İşte HDP’yi bitireceklerini sananlar kumpas davaları kuranlar, her gün operasyonları sürdürenler bu meydana baksınlar, bu iradeyi görsünler. Utansınlar utanmazlar ama korksunlar bu halkın bu kararlı duruşundan. Hepinize binlerce kez teşekkür ediyoruz, size minnettarız” şeklinde başladı.

"EN GENİŞ DEMOKRASİ İTTİFAKINI KURACAĞIZ"

“Ekonominin durumunu rakamlarla anlatmayacağız. Sizler çarşı pazar gezerken nasıl bir sömürü düzeninin hakim olduğuna bizzat hakim oluyorsunuz” diyen Sancar “Enflasyon resmi rakamlara göre bile yüzde 80. İşsizlik almış başını gidiyor. Peki neden? Bu sömürü düzeninin temelinde ne var? Şunu iyi görelim her yerde herkese anlatalım. Ne zaman ki ülkedeki iktidarlar sömürü düzenini kalıcı kılmak isterlerse en çok başvurdukları yol nefret düşmanlık ve savaş siyasetidir. İşte AKP ve MHP iktidarı aynı yolu izliyor. Asla bu politikaların işletilmesine izin vermeyeceğiz. Bütün inançlarla, bütün halklarla bir araya geleceğiz, en geniş demokrasi ittifakını kuracağız” şeklinde konuştu.

"BU İKTİDAR GİDİYOR, GİDİCİDİR"

Sancar konuşmasına şöyle devam etti:

Bu iktidar gidiyor, gidicidir. Sizin iradenizle, bu iradeyi Türkiye halklarının, ezilenlerinin ve emekçilerinin gücüyle birleştirerek bu iktidarı göndereceğiz. Fakat giderayak elinde başka çare kalmadığı için savaş politikalarına başvuruyor. Bütün demokrasi güçlerine çağrımızdır, Bu planların, amaçlarının farkında olalım. Bu planları boşa çıkarmak için ortak mücadelede buluşalım. Diğer muhalefet partilerine de çağrımızdır; bu ülkede gerçekten demokrasinin en asgarisini getirmek istiyorsak bu planların farkında olalım. Diğer muhalefet partileri bu iktidarla milliyetçilik yarışına girerlerse bu ülke bu kısır döngüden kurtulamaz. Bu muhalefet, bu kısır döngüyü milliyetçilik yarışıyla kıramaz. Halkların eşitliğini, birlikte, gönüllü yaşamını savunan bizler ve sizler kıracaksınız bu kısır döngüyü.

Sancar “Yüzyıldır süren bir Kürt sorunu var. Kürt sorunun çözümü ve çatışmanın bitirilmesi birbirinin içine girmiş iki önemli ayrılmaz olaydır. Çatışmayı bitirmeden çözüm, çözüm gelmeden barış olmaz. Peki bu çatışmayı nasıl bitireceğiz. Tam 3 yıl önce bugün İmralı'da Öcalan avukatlarıyla görüşürken ‘Bir haftada çatışma durumunu sona erdiririm’ demişti, ‘Bu çatışma ihtimalini bitiririm’ demişti. 20 yıldır süren tecrit tam da Öcalan’ın çatışmanın bitirilmesindeki önemli rolünü engellemek içindir. Öcalan'ın rolünü oynayacak şartların oluşması lazım. Bunun için HDP olarak rolümüzü oynayacağız” dedi.

Miting sanatçı Murat Demir’in müzik dinletisinin ardından sona erdi.