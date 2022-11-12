12 Kasım 2022 Cumartesi, 20:26

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Temel ilkemiz eşit yurttaşlıktır. Halkların eşit ve özgür yaşayacağı bir düzen kurmaktır" dedi.

Sancar, beraberinde bazı HDP milletvekilleri ve partililerle merkez Artuklu ilçesi Birinci Cadde'de esnafı ziyaret etti.

Daha sonra bir otelde partisinin düzenlediği "Arap Halkı ile Buluşma Toplantısı"na katılan Sancar, yaptığı konuşmada, halklarla buluşmanın, farklı inançları bir araya getirmenin ve onlarla diyalog içinde yürümenin temel ilkeleri olduğunu söyledi.

Sancar, "Temel ilkemiz eşit yurttaşlıktır. Halkların eşit ve özgür yaşayacağı bir düzen kurmaktır. Eşit yurttaşlık dediğimiz, bir ülkede yaşayan bütün halkların ve kimliklerin eşit yaşamasını kastediyoruz" ifadelerini kullandı.

Mardin'in kadim bir şehir olduğunu aktaran Sancar, şöyle devam etti:

Hiçbir kimlik ve inanç devlet tarafından inkar edilmemelidir. Hepsi eşit kabul edilmeli, hepsi haklardan eşit yararlanmalıdır. Hiçbir devlet erki, hiçbir kimliği tanımlama hakkına sahip olmamalıdır. Herkes kendini tanımlama özgürlüğüne, kendini yaşama hakkına sahip olmalıdır.

Eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün de konuşma yaptığı program, daha sonra basına kapalı devam etti.