Son Dakika... HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin yeni gelişme
Son dakika gelişmesi... TBMM Hazırlık Komisyonu, HDP Milletvekili Semra Güzel'in devamsızlık nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde karar vererek, dosyayı Karma Komisyon’a havale etti.
TBMM Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden oluşan Karma Komisyon bünyesinde kurulan Hazırlık Komisyonu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in devamsızlığına ilişkin dosya üzerinde çalışmasını tamamladı.
Hazırlık Komisyonu, TBMM Genel Kurulu'nun 6 birleşimine özürsüz veya izinsiz olarak katılmadığı tespit edilen HDP'li Güzel'in savunmasının alınması için AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel başkanlığında toplandı.
Toplantıda, dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan ve tutuklu yargılanan Güzel adına savunmayı HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki yaptı.
Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından gazetecilere açıklamaya yapan Hazırlık Komisyonu Başkanı Recep Özel, bugünkü toplantıyla birlikte Hazırlık Komisyonu olarak çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.
Özel, HDP'li Güzel'in devamsızlığına ilişkin Meclis Başkanlık Divanı'ndan gelen raporun doğruluğunu tespit ettiklerini ve raporu Karma Komisyon'a sunacaklarını bildirdi. Recep Özel, Karma Komisyon'un da kararını TBMM Genel Kurulu'na sevk edeceğini ve nihai kararın burada verileceğini belirtti.
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