Mithat Sancar'dan Fransa yönetimine çağrı

25 Aralık 2022 Pazar, 20:27

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Paris'te 3 insanımız katledildi, rahmetle anıyorum. Bir kez daha Fransa yönetimine çağrıda bulunuyoruz; ortada şüpheler var. Fransa yönetimi, samimi bir şekilde bu cinayetleri aydınlatmalıdır. Hangi güçler arkasında var, bu cinayetler nasıl gerçekleşti? Bunları aydınlatın. Bizler bunun takipçisi olacağız" dedi.

Batman'daki 8 Mart Kadınlar Parkı'nda partisinin düzenlediği mitinge katılan Sancar, "Bu ülkeye güçlü demokrasiyi, adaleti, eşit yurttaşlığı ve büyük barışı bizler getireceğiz. Yeni bir yaşam mümkündür. Bunu bizler kuracağız. Sizlerin desteğiyle yeni bir Türkiye yaratacağız, yeni bir yaşam kuracağız. Demokrasi ve refah bizlerle gelecek. Bu kararlılık ve inanç, HDP'nin demokratik siyasetinin ısrarı ve büyük gücü onlara kaybettiriyor. Bunu biliyorlar ve korkuyorlar; o nedenle daha çok saldırıyorlar" dedi.

"BARIŞ HEDEFİMİZDE KARARLIYIZ"

Fransa'nın başkenti Paris'te 3 kişinin ölümü ile sonuçlanan saldırıya ilişkin de Sancar, şunları söyledi: